Обсяг 3-місячних депосертифікатів сягнув майже 195 млрд грн

Національний банк України (НБУ) на 19-му аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у п'ятницю, 11 серпня, продав їх на 11,31 млрд грн, тоді як обсяг погашення ДС, розміщених на шостому аукціоні 12 травня становив 6,2 млрд грн.

НБУ нагадав, що через зниження облікової ставки прибутковість цих інструментів також була знижена з 25% до 22% річних.

В результаті аукціону обсяг тримісячних ДС у обігу зріс на 5,1 млрд грн і досяг 194,9 млрд грн, тоді як кількість покупців упала до 33 із 42 на попередньому аукціоні.

Центробанк зазначив, що минулої п'ятниці обсяг продажу ДС овернайт впав до 301,2 млрд грн з 323,9 млрд грн тижнем раніше.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 серпня до 10 вересня становить 298,3 млрд грн, що на 5,3 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20%, але одночасно розміщувати ДС терміном на три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.

Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб, що знаходилися в цих фінустановах на 4 квітня, у нацвалюті з початковим терміном розміщення 93 дні і більше. Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб на строк від 93 днів після 4 квітня.

Банки можуть подавати заявки на придбання тримісячних ДС як НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щотижня щоп'ятниці.

НБУ також у середині червня повідомив, що планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні, проте відклав це питання на вересень.

Наприкінці липня Нацбанк знизив облікову ставку, а з нею і ставку по 3 місяці. депосертифікати з 25% до 22% річних, тоді як за сертифікатами овернайт ставка була зменшена з 20% до 18% річних