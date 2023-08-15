Фінансові новини
- |
- 15.08.23
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг 3-місячних депосертифікатів сягнув майже 195 млрд грн
12:33 15.08.2023 |
Національний банк України (НБУ) на 19-му аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у п'ятницю, 11 серпня, продав їх на 11,31 млрд грн, тоді як обсяг погашення ДС, розміщених на шостому аукціоні 12 травня становив 6,2 млрд грн.
НБУ нагадав, що через зниження облікової ставки прибутковість цих інструментів також була знижена з 25% до 22% річних.
В результаті аукціону обсяг тримісячних ДС у обігу зріс на 5,1 млрд грн і досяг 194,9 млрд грн, тоді як кількість покупців упала до 33 із 42 на попередньому аукціоні.
Центробанк зазначив, що минулої п'ятниці обсяг продажу ДС овернайт впав до 301,2 млрд грн з 323,9 млрд грн тижнем раніше.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 серпня до 10 вересня становить 298,3 млрд грн, що на 5,3 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20%, але одночасно розміщувати ДС терміном на три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.
Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб, що знаходилися в цих фінустановах на 4 квітня, у нацвалюті з початковим терміном розміщення 93 дні і більше. Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб на строк від 93 днів після 4 квітня.
Банки можуть подавати заявки на придбання тримісячних ДС як НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щотижня щоп'ятниці.
НБУ також у середині червня повідомив, що планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні, проте відклав це питання на вересень.
Наприкінці липня Нацбанк знизив облікову ставку, а з нею і ставку по 3 місяці. депосертифікати з 25% до 22% річних, тоді як за сертифікатами овернайт ставка була зменшена з 20% до 18% річних
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найприбутковішими банками у червні-2023 стали Приват, Ощад, Сенс, ПУМБ та УкрСиб
|Обсяг 3-місячних депосертифікатів сягнув майже 195 млрд грн
|Європейські акції падають, оскільки падіння ринку нерухомості компенсує зростання роздрібної торгівлі
|Кабмін визначив граничний розмір страхування озимих зернових культур
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.08.23
|Депозити для населення дорожчають
Бізнес
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем
|Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом