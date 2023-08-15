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Європейські акції падають, оскільки падіння ринку нерухомості компенсує зростання роздрібної торгівлі
12:19 15.08.2023 |
Європейські фондові індекси знизилися у вівторок, оскільки зниження цін на нерухомість на тлі зростання прибутковості облігацій компенсувало зростання рітейлерів на чолі з британською Marks & Spencer, яка підвищила свій прогноз щодо прибутку.
На 07:20 за Грінвічем загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,1%, а сектор нерухомості, який часто вважається заступником облігацій, втратив майже 1% на початку торгів.
Прибутковість облігацій по всій Європі підскочила, при цьому британські свинки підскочили після того, як дані показали, що базова заробітна плата у Великій Британії зросла до нового рекордного рівня зростання.
Акції британського Marks & Spencer підскочили на 8,4%, піднявшись на вершину STOXX 600 після того, як рітейлер підвищив прогноз прибутку.
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