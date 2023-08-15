ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.08.23

Долар-прихісток залишився стійким до основних валют, тоді як юань опустився до дев'ятимісячного мінімуму після того, як центральний банк Китаю у вівторок несподівано знизив ключові облікові ставки вдруге за три місяці, щоб підтримати економіку країни, що падає.