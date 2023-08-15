Азіатські фондові індекси зупинились на місячних мінімумах, оскільки пригальмовуючий Китай знижує ставки

Азіатські фондові ринки у вівторок впали до місячних мінімумів, оскільки Китай знизив відсоткові ставки, позаяк черговий раунд даних, що розчаровують, підкреслив його економічне нездужання.

Скорочення річних кредитів НБУ фінансовим установам на 15 базисних пунктів стало найбільшим від початку пандемії COVID. Зростання промислового виробництва та роздрібного продажу сповільнилося порівняно з попереднім місяцем до 3,7% та 2,5% у річному обчисленні відповідно, не виправдавши очікувань.

Юань впав до найнижчого рівня за 9,5 місяців, і джерела Рейтерс повідомили, що великі державні банки Китаю вийшли на спотовий ринок, щоб стабілізувати валюту. Після цього він досяг 7,2743 за долар, побувавши лише на 7,2875.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії, MSCI, в понеділок знизився на 0,1% до 509,12, що неподалік місячного мінімуму 506,3, оскільки побоювання з приводу замороженого сектору нерухомості Китаю охопили регіональні ринки.

Інвестиції в нерухомість, продаж та збір коштів продовжили своє липневе падіння, як показали дані у вівторок. Початок нового будівництва скоротився за площею майже на 25%, порівняно з минулим роком, що свідчить про те, що немає ні апетиту, ні коштів на будівництво чи купівлю.

"Ми вважаємо, що ринки все ще недооцінюють наслідки значного обвалу в секторі нерухомості Китаю, на частку якого припадає більше половини світових продажів нового житла", - кажуть аналітики японського банку Nomura.

«Ланцюгова реакція, викликана різким падінням продажів нового житла, може призвести до збільшення числа дефолтів забудовників, різкого скорочення державних доходів, падіння попиту на будівельні матеріали, зниження заробітної плати... слабкішого споживання та нестійкості фінансових інститутів».

Гонконгський Hang Seng упав на 0,8% до місячного мінімуму в понеділок. Китайські блакитні фішки впали на 0,2%.

Державні облігації Китаю зросли, внаслідок чого прибутковість 10-річних та п'ятирічних облігацій досягла найнижчого рівня з 2020 року на рівні 2,56% та 2,35% відповідно. У зв'язку зі зростанням прибутковості в США розрив із прибутковістю в Китаї за 10-річним терміном погашення досяг найбільшого значення за 16 років і становив 168,8 базисних пунктів.

Акції забудовника Country Garden підскочили на 5% до 0,83 гонконгських доларів. Колись солідний розробник щосили намагається погасити борг, і його біди є страшним сигналом для ширшого ринку. У січні 2020 року акції торгувалися по 13 гонконгських доларів.

Побоювання з приводу зараження зросли, оскільки Zhongrong International Trust Co, велика трастова компанія, що традиційно працює з нерухомістю, не виконала зобов'язання щодо погашення деяких інвестиційних продуктів.

Аналітики JP. Morgan попередили про «порочне коло» проблем із фінансуванням нерухомості та заявили, що дефолти трастів можуть скоротити зростання Китаю від 0,3% до 0,4%.

Слабкі дані Китаю затьмарили сюрприз Японії, де зростання туризму та експорту автомобілів у другому кварталі виріс до 6% у річному обчисленні, що набагато вище за очікувані аналітиками 3,1%. Це збільшило Nikkei на 0,8%.

"Експортні новини обнадіюють і віщують збереження конкурентоспроможності Японії в торгівлі", - сказав Джон Вейл, головний глобальний стратег Nikko Asset Management в Токіо, хоча і попередив, що показники внутрішнього споживання були слабкими.

Проблеми з юанем, однак, тримали долар США досить стійким, і єна майже не реагувала. Єна досягла дев'ятимісячного мінімуму в 145,60 за долар, що було обмежено контрольованою прибутковістю Японії, що залишила великий розрив по відношенню до прибутковості США.

В Австралії зростання заробітної плати в останньому кварталі було стабільним, трохи нижче за очікування, що доповнило доводи на користь тимчасової паузи у підвищенні відсоткових ставок.

Австралійський долар і новозеландський долар стабілізувалися трохи вище за основні рівні підтримки.

Євро трохи відновилося після нічних втрат до 1,0909 долара.

Індекси Уолл-стріт виросли в понеділок на чолі з акціями технологічних компаній і особливо виробника чіпів Nvidia, які підскочили на 7,1% після того, як аналітики Morgan Stanley назвали його "кращим вибором".

Ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 0,2% на азійській сесії. S&P 500 за ніч збільшився на 0,6%, а ф'ючерси в Азії зросли на 0,1%. Європейські ф'ючерси зросли на 0,4%.

На ринках облігацій прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій зросла на 2 базові пункти до 4,20% у вівторок. Дворічна прибутковість залишалася стабільною на рівні 4,97%.