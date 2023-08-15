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Долар зміцнився, юань досягнув 9-місячного мінімуму після несподіваного зниження ставки в Китаї
08:15 15.08.2023 |
Долар-прихісток залишився стійким до основних валют, тоді як юань опустився до дев'ятимісячного мінімуму після того, як центральний банк Китаю у вівторок несподівано знизив ключові облікові ставки вдруге за три місяці, щоб підтримати економіку країни, що падає.
Юань ослаб до 7,3115 за долар вперше з 4 листопада на офшорних торгах, а потім відновився, оскільки великі державні банки продавали долари для підтримки місцевої валюти. Востаннє він знизився приблизно на 0,3% до 7,2985 юанів.
Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести валют розвинених країн, включаючи євро та єну, майже не змінився на рівні 103,08 після досягнення у понеділок півторамісячного максимуму на рівні 103,46, чому сприяв попит на безпечні активи після хвилі поганих економічних показників з Китаю, які викликали побоювання з приводу глобального зростання.
На додаток до цих побоювань, китайські дані про промислове виробництво, роздрібні продажі та інвестиції, опубліковані невдовзі після зниження процентної ставки НБК, показали несподіване уповільнення.
"Ми швидко наближаємося до фази, коли робитимуться ставки на черговий раунд стимулювання в Китаї", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
Диференціал прибутковості вказує на можливий прорив торішнього мінімуму в 7,3746 юаня за долар, «але заголовки про те, що державні банки Китаю підтримують юань, повинні бути нагадуванням про те, що Пекін вирішить, чи це станеться і коли», - сказав він.
Австралійський долар, який часто виступає як proxy trade для Китаю, впав на 0,39% до 0,6463 долара, але не зміг пробити дев'ятимісячний мінімум понеділка 0,6454 долара.
Потім австралійський долар підскочив на 0,27% вище до 0,65055 долара, що було ще більш вражаючим, враховуючи як місцеві дані про заробітну плату, так і протоколи останнього засідання Резервного банку Австралії, які передбачають, що місцеві процентні ставки, ймовірно досягли свого піку.
Долар США піднявся до нового дев'ятимісячного максимуму 145,60 єни, після чого впав на 0,09% до 145,435 єни.
Трейдери шукають будь-які натяки на інтервенцію після того, як зростання долара вище 145 минулої осені спровокувало першу покупку ієни японськими чиновниками за покоління.
«Ми безперечно могли б побачити більше словесних інтервенцій, але якщо цей рух не викликаний спекулянтами, а єна не синхронізована з іншими валютами, можливо, до фактичної інтервенції ще доведеться пройти», - сказав Шиничиро Кадота, валютний стратег у Барклайс.
«У будь-якому разі, я думаю, що побоювання з приводу інтервенції безперечно стримують курс долар-єна на цих рівнях».
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