S&P 500, Nasdaq закрилися зростанням. Стрибок акцій Nvidia призвів до зростання мегакапіталів

S&P 500 і Nasdaq закрилися в плюсі в понеділок, оскільки акції виробника чіпів Nvidia виросли після оптимістичної заяви Morgan Stanley, що призвело до зростання інших акцій з мегакапіталізацією.

Nvidia підскочила на 7,1%, що стало найбільшим приростом за один день з 25 травня, коли її зростання на 24% у зв'язку з прогнозом видатного доходу вказав на революційний потенціал штучного інтелекту.

Ралі акцій виробника мікросхем призвело до зростання індексу інформаційних технологій на 1,85%, що зробило його найсильнішим із 11 галузевих індексів S&P 500.

Акції інших мегакапіталів зросли, зокрема Alphabet - на 1,4% та Amazon.com - на 1,6%. Акції виробника мікросхем Micron Technology завершилися із зростанням на 6,1%.

S&P 500 піднявся на 0,58% і завершив сесію на позначці 4489,72 пунктів. Індекс Nasdaq додав 1,05% до 13 788,33 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,07% до 35 307,63 пунктів.

"Це перший день за довгий час, коли технологія справді значно перевершила очікування", - сказав Джей Хетфілд, генеральний директор Infrastructure Capital Advisors у Нью-Йорку.

"Це свідчить про те, що у вас скоро з'явиться цей звіт-блокбастер Nvidia, який може суттєво підтримати ринок технологій".

Nvidia, одна з кількох технологічних компаній, що зростали цього року завдяки оптимізму щодо ШІ, має опублікувати квартальні результати наступного тижня.

«NVIDIA залишається нашим найкращим вибором на тлі значного усунення витрат у бік ШІ та досить виняткового дисбалансу попиту та пропозиції, який має зберігатися протягом наступних кількох кварталів», - йдеться у замітці аналітиків Morgan Stanley у понеділок.

Акції Tesla впали на 1,2% після того, як виробник електромобілів заявив, що зменшив ціни в Китаї на деякі версії Model Y.

У центрі уваги ринку цього тижня будуть квартальні доходи великих роздрібних продавців США, включаючи Walmart та Target.

Очікувані економічні дані включають роздрібні продажі за липень, які сформують очікування щодо спрямування процентних ставок у США.

За даними інструменту CME Group Fedwatch, трейдери бачать майже 89% ймовірність того, що ФРС збереже свої відсоткові ставки без змін наступного місяця.

В останньому звіті Goldman Sachs йдеться, що його базовий прогноз вбачає те, що ФРС розпочне зниження процентної ставки у другому кварталі 2024 року.

На світовому ринку панують стримуючи настрої , інвестори, як і раніше, стурбовані сектором нерухомості Китаю з високою часткою позикових коштів, після того, як провідний приватний забудовник країни Country Garden вперше спробував відстрочити платіж за приватними оншорними облігаціями.

Акції PayPal Holdings зросли на 2,8% після того, як компанія призначила Алекса Крісса, топ-менеджера компанії Intuit, яка займається розробкою програмного забезпечення для податкової звітності, своїм новим генеральним директором.

Прості акції AMC Entertainment впали майже на 36%. У п'ятницю суддя штату Делавер затвердив переглянуту угоду з акціонерами мережі кінотеатрів. Привілейовані акції виросли на 16%.

Акції Hawaiian Electric Industries впали майже на 34% після того, як було проведено розслідування з приводу того, чи обладнання комунальної компанії відіграло будь-яку роль у смертоносних лісових пожежах, що охопили прибережне місто Мауї Лахайна.

Обсяг торгів на біржах США був невеликим: було продано 9,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 1,1 до 1.

S&P 500 показав 8 нових максимумів та 11 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 50 нових максимумів та 192 нових мінімуму.