Долар зміцнюється на тлі попиту на захисні активи

Долар США помірно дорожчає до більшості світових валют удень у понеділок на тлі підвищеного попиту на активи "тихої гавані".

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,16%.

Зміцненню американської валюти сприяють побоювання з приводу нової хвилі кризи ринку нерухомості Китаю. Як написали ЗМІ, китайський девелопер Country Garden Holdings Co. веде переговори з метою продовження термінів погашення облігацій.

Курс євро до долара за даними на 15:25 EET становить $1,0924 порівняно з $1,0948 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,2%.

Фунт також дешевшає на 0,2% і торгується на рівні $1,2676 проти $1,2696 у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною зросла до 145,25 єни порівняно з 144,92 єни за підсумками минулого тижня. Курс долара піднявся вище позначки 145 єн уперше з листопада минулого року.

Трейдери побоюються, що подальше ослаблення єни призведе до інтервенцій японської влади на валютному ринку.

Курс долара до юаня піднявся на 0,3%, до 7,2606 юаня проти 7,2371 юаня за підсумками торгів у п'ятницю.