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Європейські акції змішані; Оптові ціни в Німеччині падають
12:05 14.08.2023 |
Європейські фондові ринки в понеділок торгувалися різноспрямовано, оскільки інвестори сприйняли вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в Німеччині, а також побоювання, що зберігаються з приводу економічного зростання в Китаї.
О 03:45 за східним часом (07:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався з підвищенням на 0,1%, у той час як CAC 40 у Франції впав на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0 4%.
Європейські інвестори отримали невеликий імпульс у понеділок після того, як оптові ціни в Німеччині впали на 0,2% порівняно з липнем, що значно краще, ніж очікуване падіння на 1,4%, що є ознакою життя у пошарпаній німецькій економіці.
Тим не менш, це, як і раніше, є річним падінням на 2,8%, оскільки найбільша економіка єврозони бореться з отруйною сумішшю слабкої торгівлі з ключовим партнером, Китаєм, і спаду в його великих виробничому та будівельному секторах.
Крім того, можливість подальшого зростання відсоткових ставок у США, після сильнішого, ніж очікувалося, індексу цін виробників, гальмуватиме світову економіку.
Показники, що з'явилися після того, як дані також показали зростання споживчої інфляції, посилили побоювання, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати свій рівень на наступному засіданні у вересні.
Також залишаються побоювання з приводу обтяженого боргами сектору нерухомості Китаю.
Country Garden, один із найбільших девелоперів країни, попередив про величезні збитки у розмірі 7,6 млрд доларів у першій половині 2023 року, що спровокувало різкий продаж до нового рекордно низького рівня.
Компанія також стикається з труднощами у виконанні своїх боргових зобов'язань, призупинивши торги 11 своїми внутрішніми облігаціями, що викликало побоювання з приводу дефолту та додаткових перешкод для відновлення економіки країни після удару COVID.
Китай має другу за величиною економіку у світі та є основним двигуном регіонального зростання, а також величезним ринком для найбільших європейських компаній.
Небагато компаній першого рівня планують звітувати про доходи в Європі в понеділок, але акції Philips зросли більш ніж на 4% після того, як голландська інвестиційна компанія Exor придбала 15% акцій медичної компанії.
Більшість уваги цього тижня, ймовірно, буде зосереджено на роздрібній торгівлі у США.
Ряд найбільших американських рітейлерів мають намір опублікувати свої результати, які дадуть інвесторам важливу інформацію про стан споживчих витрат, які є основним двигуном економіки США.
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