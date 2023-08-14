ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.08.23

Ніж - це один із найважливіших аксесуарів на риболовлі, після вудки, котушки та підсаку. З його допомогою можна відрізати гілки, робити спеціальні рогатки, готувати обід, перерізати заплутану волосінь чи мотузку, обробляти рибу, відкривати консерви тощо.