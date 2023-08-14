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АНАЛІТИКА

Цьогоріч за пункти обміну валют до бюджетів усіх рівнів надійшли ₴173,7 мільйона

08:32 14.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Станом на 1 серпня до реєстру пунктів обміну включено 3 753 обмінники по 60 юридичних особах.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

"По обмінникам. Сталі надходження до бюджету продовжують забезпечувати платники, що мають пункти обміну валют! За 7 місяців п.р. за пункти обміну валют до бюджетів усіх рівнів надійшло 173,7 млн грн", - зазначив Гетманцев.

За його словами, на 1 серпня 2023 року до реєстру пунктів обміну включено 3 753 обмінники по 60 юридичних особах.

"У порівнянні з початком року кількість пунктів обміну збільшилася на 13, хоча й відбулося незначне скорочення юридичних осіб (-4)", - уточнив нардеп.

Він нагадав, що "за весь 2021 рік вся галузь сплатила лише 21 млн грн податків".

Як повідомлялося, Національний банк України минулого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 460,31 млн дол. США та купив 2,03 млн дол. США.
 

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