Акції США закрили тиждень різноспрямовано. Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 0,30%

Глобальний індекс акцій впав у п'ятницю, у той час як прибутковість казначейських облігацій США зросла після того, як липневі показники інфляції показали, що ціни зростають трохи швидше, ніж очікувалося, що підживлює очікування того, що Федеральна резервна система довше триматиме процентні ставки на високому рівні.

За даними Міністерства праці США, індекс цін виробників (PPI) для кінцевого попиту у липні зріс на 0,3%. Це близько з очікуваннями економістів у 0,2%. А за 12 місяців до липня індекс цін виробників зріс на 0,8% проти прогнозу на 0,7%.

У четвер основні індекси Волл-стріт закрилися без змін, втративши більшу частину раннього зростання на даних про більш м'яке, ніж очікувалося, зростання споживчих цін.

Але також у п'ятницю опитування показало, що в липні споживчі настрої в США піднялися до найвищого рівня майже за два роки завдяки уповільненню інфляції та сильному ринку праці, що стимулює споживачів.

Джон Августин, директор з інвестицій Huntington National Bank, розцінив опитування настроїв як хорошу новину для інвесторів, проте, зазначив, що реакція ринку облігацій на дані щодо інфляції викликала хвильовий ефект на фондовому ринку.

«Це прибутковість облігацій, що визначає день. Вища прибутковість облігацій зазвичай знижує Nasdaq», - сказав він, зазначивши, що інвестори були зосереджені на ФРС, оцінках доходів та зростанні цін на нафтові ф'ючерси.

П'ятничні дані показали Полу Крістоферу, голові відділу глобальної інвестиційної стратегії в інвестиційному інституті Wells Fargo в Сент-Луїсі, що ФРС необхідно буде підтримувати високі ставки довше, і він сказав, що це ставить питання про додаткове підвищення ставок цього року. "

«Ми вважаємо, що відбувається деяка переоцінка інфляції, коли інвестори заглядають під капот. Дезінфляція була дуже швидкою протягом останніх місяців на верхньому рівні, але тут вона може трохи вирівнятися», - сказав Крістофер.

Щодо акцій, промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 105,25 пункту, або 0,3%, до 35 281,4 пункту. S&P 500 втратив 4,78 пункту, або 0,11%, до 4 464,05, а Nasdaq Composite втратив 76,18 пункту, або 0,56%, до 13 644,85 після того, як обидва досягли найнижчих рівнів місяцем раніше.

За тиждень Dow виріс на 6,2%. S&P упав на 0,3%, а Nasdaq впав на 1,9%, вперше цього року.

Індикатор MSCI акцій у всьому світі втратив 0,54%. За тиждень глобальний індекс знизився на 0,70%, що стало першим із травня тижневим падінням поспіль.

Щодо казначейських облігацій США, еталонні 10-річні облігації зросли на 8,4 базисних пунктів до 4,166% порівняно з 4,082% наприкінці четверга. 30-річна облігація востаннє зросла на 3,9 базисних пунктів і склала 4,2717%. Дворічна облігація востаннє подорожчала на 7,6 базисних пунктів і досягла прибутковості 4,8968%.