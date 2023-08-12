Чистий продаж НБУ цього тижня підріс лише на $10 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у другий тиждень серпня підріс до $468,6 млн з $458,3 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 7 липня по 11 серпня 2023 року купівля ним валюти трохи знизилася - з $2,0 млн до $0,9 млн, тоді як продаж збільшився з $460,3 млн до $469,4 млн.

На готівковому ринку долар на початку тижня трохи подешевшав, проте наприкінці тижня відіграв позиції і завершив її на рівні близько 37,45 грн/$1 - на 5 коп. дорожче ніж тиждень тому.

Усього з початку цього року НБУ придбав на ринку $193,2 млн, тоді як продав $15 млрд 210,8 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в липні трохи підріс - до $1,946 млрд з $1,848 млрд у червні та $1,93 млрд у травні. Однак міжнародна фінансова підтримка становила минулого місяця близько $4,4 млрд. У результаті міжнародні резерви, що виросли в червень на 4,5% - до нового історичного максимуму $39,00 млрд, за підсумками липня додали ще 6,9% і встановили новий рекорд - $41,72 млрд.