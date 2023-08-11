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«Доступні кредити 5-7-9»: українські аграрії з початку року отримали ₴46 мільярдів

18:36 11.08.2023 |

Фінанси, Новини АПК

«Доступні кредити 5-7-9»: українські аграрії з початку року отримали &#8372;46 мільярдів

 

Від початку 2023 року станом на 11 серпня 9,7 тис українських аграріїв отримали 46 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 8,2 млрд грн (713 підприємств отримали кошти), Вінницької області - 4,7 млрд грн (1121 підприємство) та Дніпропетровської області - 4 млрд грн (644 підприємств). У Кіровоградській області 1360 підприємств отримали кредитів на 3,9 млрд грн. На Одещині 860 підприємств отримали 3,2 млрд грн.

Станом на 11 серпня за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 7,5 тис агропідприємств отримали 28,2 млрд грн.

За цією програмою найбільше кредитів отримали сільгосптоваробники Кіровоградської області: 1107 господарств отримали 3,4 млрд грн. Для 904 господарств Вінницької області вже виділено 3 млрд грн. В Одеській області 2,8 млрд грн отримали 699 господарств. На Київщині 2,7 млрд грн отримало 578 господарств.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки с/г товаровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.
 

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