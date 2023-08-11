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Курс долара США прискорив підйом після виходу статданих
16:16 11.08.2023 |
Курс долара США прискорив підйом відносно євро та єни після виходу статданих.
Ціни виробників у США (індекс PPI) у липні зросли на 0,3% відносно попереднього місяця, повідомило міністерство праці країни. Це максимальне підвищення з січня поточного року.
Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували підвищення на 0,2%.
Євро торгується вдень у районі $1,0969 проти $1,0983 за підсумками минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз на рівні 158,89 єни порівняно зі 158,98 єни в четвер. Курс долара становить 144,81 єни проти 144,76 єни на кінець попереднього торгового дня.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2693 порівняно з $1,2675 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8650 фунта проти 0,8666 фунта.
Індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, піднявся на 0,23%. Він може завершити "в плюсі" четвертий тиждень поспіль завдяки показникам, що вказують на хороший стан американської економіки.
Індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,14%.
Курс офшорного юаня опустився на 0,3% - до 7,262 юаня/$1.
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