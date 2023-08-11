Українські євробонди за два місяці подорожчали на 50%

Українські єврооблігації за останні два місяці подорожчали на 50%. Це означає, що інвестори стали оптимістичнішими щодо перспектив повернення грошей за ними, пише Financial Times.

Номіновані в доларах облігації з погашенням у вересні 2025 року зараз торгуються за 31 цент за долар, тоді як на початку червня коштували лише 20 центів. Інші облігації в іноземній валюті зафіксували подібне зростання.

Втім, ціни на євробонди залишаються вкрай низькими. Такі рівні означають, що ринок упевнений у безальтернативності майбутньої реструктуризації боргу з жорстким списанням. Але оцінка того, скільки інвестори зможуть отримати, все-таки зросла.

"Ми вважаємо, що реструктуризація може бути більш сприятливою для нас, тому що країна має вищу платоспроможність, ніж ми думали раніше", - сказав економіст Джанкарло Перассо з компанії PGIM, яка має у своєму портфелі частину українського боргу.

Найбільшими власниками єврооблігацій України є фонди BlackRock, Pimco та Fidelity.

Навесні 2023 року Мінфін повідомив, що проведе переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу. Очікується, що переговори з комерційними кредиторами розпочнуться на початку 2024 року.

Після цієї заяви міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC з негативним прогнозом.

Офіційні кредитори з Великої сімки дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року.