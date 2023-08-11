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Європейські акції слабшають; ВВП Великобританії виріс трохи більше, ніж очікувалося
12:15 11.08.2023 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю відступили, оскільки дані про зростання у Великій Британії, що виявилися кращими, ніж очікувалося, не змогли подолати занепокоєння, спричинене зростанням інфляції в США.
О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,7%.
Основні європейські індекси зафіксували сильне зростання у четвер, але зменшили частину цього зростання, оскільки тиждень наближається до кінця, а інвестори перетравлюють останні дані щодо інфляції в США.
Хоча ІСЦ США у липні, порівняно з попереднім місяцем, виріс, як і очікувалося, що посилило очікування того, що Федеральна резервна система збереже ставки без змін у вересні, він залишився істотно вищим за середньостроковий цільовий показник центрального банку, що означає, що до зниження ставок ще далеко.
ВВП Великобританії зріс у другому кварталі
У той час як ФРС може зробити паузу наступного місяця, Банк Англії, як очікується, продовжить посилювати грошово-кредитну політику, оскільки інфляція у Великій Британії є однією з найвищих у розвиненому світі.
Тим не менш, валовий внутрішній продукт Великобританії зріс у другому кварталі трохи більше, ніж очікувалося, піднявшись на 0,2% у квартальному та 0,4% у річному обчисленні, збільшившись на 0,5% лише у червні.
Хоча британська економіка продемонструвала несподіване зростання у другому кварталі, вона залишилася єдиною великою країною із розвиненою економікою, яка ще не відновила свого докризового рівня кінця 2019 року.
Щодо інших країн, рівень безробіття у Франції зріс до 7,2% у другому кварталі порівняно з 7,1% у попередньому кварталі, тоді як інфляція у Франції та Іспанії зросла в липні, що посилило невизначеність щодо майбутніх рішень центральних банків щодо процентним ставкам.
Найближчим часом у політиків ФРС буде ще одне значення інфляції, яке потрібно буде перетравити у вигляді індексу цін виробників, а також даних про впевненість споживачів.
UBS припиняє підтримку з поглинання Credit Suisse
Сезон квартальних звітів починає сповільнюватися, і кілька компаній першого рівня мають звітувати про доходи у п'ятницю.
Акції UBS зросли більш ніж на 4% після того, як найбільший кредитор Швейцарії заявив у п'ятницю, що йому не потрібно буде користуватися підтримкою уряду Швейцарії на суму понад 10 мільярдів доларів, узгодженою в рамках поглинання Credit Suisse, що спонсорується державою, погасивши мільярди швейцарських франків на екстрені кредити.
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