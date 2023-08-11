Фінансові новини
- |
- 11.08.23
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКЦПФР доопрацювала ліцензійні умови діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
09:25 11.08.2023 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проєкт ліцензійних умов ведення професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами з урахуванням пропозицій і зауважень від ринкового співтовариства.
Як повідомила пресслужба Комісії в четвер, документ передбачає, що інвестиційні фірми зобов'язані привести свої внутрішні документи та структуру власності до цих ліцензійних умов протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану на всій території України.
Уточнюється, що встановлені вимоги поширюються на субброкерську, брокерську та дилерську діяльність, діяльність з управління портфелем фінінструментів, інвестиційне консультування, андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії та діяльність з розміщення без надання гарантії.
У НКЦПФР наголосили, що ліцензіатом не можуть бути підсанкційні та пов'язані з РФ юрособи.
"Проєкт оприлюднено для отримання пропозицій і зауважень від учасників ринків капіталу, ознайомитися з ним можна на офіційному вебсайті комісії", - додали в НКЦПФР.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як Нафтогаз та Офіс президента не поділили спадок Медведчука
|«Україна втратить усе»: як Київ має реагувати на погрози президента Сербії
|Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.08.23
|НКЦПФР доопрацювала ліцензійні умови діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
|Азіатські акції падають через негаразди в Китаї, індекс споживчих цін США не дає оптимізму
|Долар стабілізувався після того, як дані щодо індексу споживчих цін підтримали ставку на паузу в діях ФРС; єна наближається до 145
|Золото не викликає особливого інтересу після аналізу індексу споживчих цін, мідь постраждала від побоювань щодо Китаю
|Волл-стріт закрилася без змін після м'яких даних щодо інфляції в США за липень
|ПриватБанк і ЄБРР домовились про гарантію на €60 млн під кредитування українського бізнесу
Бізнес
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою
|Тайванський виробник чіпів TSMC збудує завод у Дрездені
|Neuralink Ілона Маска залучила $280 млн на розробку мозкових імплантів
|Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів
|Bing Chat — ШІ-інструмент від Microsoft стає доступним у мобільних браузерах