НКЦПФР доопрацювала ліцензійні умови діяльності з торгівлі фінансовими інструментами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проєкт ліцензійних умов ведення професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами з урахуванням пропозицій і зауважень від ринкового співтовариства.

Як повідомила пресслужба Комісії в четвер, документ передбачає, що інвестиційні фірми зобов'язані привести свої внутрішні документи та структуру власності до цих ліцензійних умов протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану на всій території України.

Уточнюється, що встановлені вимоги поширюються на субброкерську, брокерську та дилерську діяльність, діяльність з управління портфелем фінінструментів, інвестиційне консультування, андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії та діяльність з розміщення без надання гарантії.

У НКЦПФР наголосили, що ліцензіатом не можуть бути підсанкційні та пов'язані з РФ юрособи.

"Проєкт оприлюднено для отримання пропозицій і зауважень від учасників ринків капіталу, ознайомитися з ним можна на офіційному вебсайті комісії", - додали в НКЦПФР.