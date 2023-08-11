Долар стабілізувався після того, як дані щодо індексу споживчих цін підтримали ставку на паузу в діях ФРС; єна наближається до 145

Долар залишався стабільним у п'ятницю, оскільки трейдери зробили ставку на те, що цикл підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи може бути завершений після того, як дані показали, що споживчі ціни в США помірно зросли в липні, хоча високопоставлений представник ФРС застеріг від передчасного прогнозу .

Зміцнення долара змусило японську єну протестувати ключовий рівень підтримки, хоча, через вихідні в Японії, ліквідність була низькою.

У перші години азіатської сесії єна впала на 0,10% до 144,89 за долар, найнижчого рівня з 30 червня, коли вона також ненадовго подолала рівень 145 за долар, що викликало побоювання щодо нового раунду інтервенцій. Востаннє єна коштувала 144,69.

"Ви повинні чекати на риторику, як тільки єна досягне 145", - сказав валютний стратег Bank of Singapore Мох Сіонг Сім. «Я думаю, що ринок стане набагато обережнішим, коли ми дістанемося цього рівня».

Японія провела інтервенцію на валютних ринках у вересні минулого року, коли долар піднявся вище 145 єн, підштовхнувши пару приблизно до 140 єн, оскільки Міністерство фінансів купило єну, щоб послабити долар. Єна впала більш ніж на 9% до долара за рік.

Єна також впала по відношенню до євро на рівень 159,135 за євро, мало не дійшовши до 15-річного піку 159,19, досягнутого в четвер.

Нічні дані показали, що індекс споживчих цін у США минулого місяця зріс на 0,2%, що відповідає приросту у червні, при цьому індекс споживчих цін зріс на 3,2% за 12 місяців.

Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували, що індекс споживчих цін зросте на 0,2% минулого місяця та на 3,3% у річному обчисленні. ФРС орієнтована на 2% інфляції.

Трейдери ф'ючерсів на фонди ФРС вбачають менше 10% ймовірність того, що центральний банк підвищить базову процентну ставку овернайт із поточного діапазону 5,25%-5,50% на засіданні з питань політики 19-20 вересня. Перше зниження ставки ФРС закладено у ф'ючерсних контрактах до березня 2024 року.

"(Звіт) CPI, здається, забив ще один цвях у кришку труни перспектив подальшого підвищення ставок ФРС цього року", - сказав Нік Ріс, аналітик валютного ринку Monex Europe.

Уповільнення інфляції разом із ослабленням ринку праці зміцнили переконаність економістів у тому, що центральний банк США зможе забезпечити «м'яку посадку» економіки.

Яструбина риторика представника ФРС, проте, допомогла обмежити настрої: президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що передчасно робити припущення про те, чи достатньо ФРС вжила заходів щодо ставок.

"Чи піднімемо ми ставки наступного разу або збережемо ставки на більш тривалому рівні - ці речі ще доведеться вирішити", - сказав Дейлі в інтерв'ю Yahoo Finance. «Було б передчасно прогнозувати, що, на мою думку, відбудеться, тому що до наступної зустрічі надходить багато інформації».

Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести конкурентів, знизився на 0,088% до 102,53 після нестійкої торгівлі напередодні після публікації звіту про індекс споживчих цін. Індекс йшов до зростання четвертий тиждень поспіль.

Прибутковість казначейських облігацій зросла у четвер після слабкого попиту на продаж 30-річних облігацій.

В інших валютах євро зросла на 0,08% до 1,0988 долара.

Австралійський долар виріс на 0,15% до 0,6525 долара, але вже четвертий тиждень поспіль втрачає позиції, тоді як ківі впав на 0,18% до 0,601 долара.

Раніше голова центрального банку Австралії заявив, що, можливо, буде потрібно деяке подальше посилення, а також припустив, що підвищення ставок на даний момент має бути достатньо, щоб приборкати інфляцію.

Виступаючи перед законодавцями, керуючий Резервного банку Австралії Філіп Лоу, що йде, заявив, що останні дані узгоджуються з тим, що економіка продовжує рухатися «вузьким шляхом» до м'якої посадки.

Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2683 долара, що на 0,06% більше за день, сподіваючись перервати триденну смугу невдач напередодні даних ВВП.