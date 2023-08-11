Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото не викликає особливого інтересу після аналізу індексу споживчих цін, мідь постраждала від побоювань щодо Китаю

08:06 11.08.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото в п'ятницю стабілізувалися на місячному мінімумі, оскільки останні дані дали дещо змішані сигнали про інфляцію в США, тоді як ціни на мідь різко знизилися за тиждень на тлі побоювань з приводу найбільшого імпортера, Китаю.

Дані в четвер показали, що споживча інфляція в США неухильно зростала в липні порівняно з попереднім місяцем, залишаючись значно вищою за річний цільовий діапазон Федеральної резервної системи і вселяючи мало оптимізму на ринках.

Акції та інші активи, орієнтовані на ризик, демонстрували високу волатильність після показників інфляції, що підштовхнуло інвесторів переважно до долара, як до безпечного притулку порівняно із золотом.

Дані щодо інфляції у четвер також мало вплинули на ставки на те, що у вересні ФРС збереже ставки на колишньому рівні. Але ринки все більше сумніваються, що центральний банк знизить ставки цього року, що створює слабкі перспективи для золота.

Спотове золото зросло о 21:50 за східним часом (01:50 за Гринвічем) на 0,1% до 1915,06 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1947,20 долара за унцію. Обидва інструменти мали втратити більше 1% цього тижня, їхній третій тиждень поспіль у мінусі.

Ціни на дорогоцінні метали, а також ширші ринки металів перебували під тиском підвищення курсу долара, оскільки крах на ринку облігацій та невизначеність щодо відсоткових ставок стимулювали івестиції у долар.

Долар виріс цього тижня, і останніми місяцями значно перевищив золото, як притулок, на тлі зростаючих ставок на те, що процентні ставки в США залишатимуться високими довше.

Вищі відсоткові ставки не віщують лиха золоту та іншим металам, враховуючи, що вони підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.

Інші дорогоцінні метали показали невелике зростання у четвер, але, як і раніше, мають закрити тиждень зниженням. Ф'ючерси на платину за тиждень знизилися на 1%, а срібло мало втратити майже 4%.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в п'ятницю, але зазнали різких втрат за тиждень на тлі ознак економічної слабкості в Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,7605 дол. за фунт, але за тиждень знизилися на 2,8%.

Слабкі дані щодо інфляції та торгівлі з Китаю показали, що на початку третього кварталу найбільший у світі імпортер міді зазнав невеликого економічного полегшення. Це супроводжувалося зростанням занепокоєння з приводу ринку нерухомості країни на тлі повідомлень про те, що кілька великих забудовників зіткнулися з труднощами при виконанні своїх боргових зобов'язань.

Нові обмеження США на інвестиції в технологічний сектор Китаю також посилили побоювання щодо відновлення торгової війни між двома країнами.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9330  0,01 0,03 37,5653  0,01 0,03
EUR 40,6723  0,04 0,10 41,5497  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес