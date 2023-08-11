Золото не викликає особливого інтересу після аналізу індексу споживчих цін, мідь постраждала від побоювань щодо Китаю

Ціни на золото в п'ятницю стабілізувалися на місячному мінімумі, оскільки останні дані дали дещо змішані сигнали про інфляцію в США, тоді як ціни на мідь різко знизилися за тиждень на тлі побоювань з приводу найбільшого імпортера, Китаю.

Дані в четвер показали, що споживча інфляція в США неухильно зростала в липні порівняно з попереднім місяцем, залишаючись значно вищою за річний цільовий діапазон Федеральної резервної системи і вселяючи мало оптимізму на ринках.

Акції та інші активи, орієнтовані на ризик, демонстрували високу волатильність після показників інфляції, що підштовхнуло інвесторів переважно до долара, як до безпечного притулку порівняно із золотом.

Дані щодо інфляції у четвер також мало вплинули на ставки на те, що у вересні ФРС збереже ставки на колишньому рівні. Але ринки все більше сумніваються, що центральний банк знизить ставки цього року, що створює слабкі перспективи для золота.

Спотове золото зросло о 21:50 за східним часом (01:50 за Гринвічем) на 0,1% до 1915,06 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1947,20 долара за унцію. Обидва інструменти мали втратити більше 1% цього тижня, їхній третій тиждень поспіль у мінусі.

Ціни на дорогоцінні метали, а також ширші ринки металів перебували під тиском підвищення курсу долара, оскільки крах на ринку облігацій та невизначеність щодо відсоткових ставок стимулювали івестиції у долар.

Долар виріс цього тижня, і останніми місяцями значно перевищив золото, як притулок, на тлі зростаючих ставок на те, що процентні ставки в США залишатимуться високими довше.

Вищі відсоткові ставки не віщують лиха золоту та іншим металам, враховуючи, що вони підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.

Інші дорогоцінні метали показали невелике зростання у четвер, але, як і раніше, мають закрити тиждень зниженням. Ф'ючерси на платину за тиждень знизилися на 1%, а срібло мало втратити майже 4%.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в п'ятницю, але зазнали різких втрат за тиждень на тлі ознак економічної слабкості в Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,7605 дол. за фунт, але за тиждень знизилися на 2,8%.

Слабкі дані щодо інфляції та торгівлі з Китаю показали, що на початку третього кварталу найбільший у світі імпортер міді зазнав невеликого економічного полегшення. Це супроводжувалося зростанням занепокоєння з приводу ринку нерухомості країни на тлі повідомлень про те, що кілька великих забудовників зіткнулися з труднощами при виконанні своїх боргових зобов'язань.

Нові обмеження США на інвестиції в технологічний сектор Китаю також посилили побоювання щодо відновлення торгової війни між двома країнами.