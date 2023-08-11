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АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрилася без змін після змішаних даних щодо інфляції в США за липень

07:53 11.08.2023 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт закрилися без змін у четвер, втративши більшу частину раннього зростання після більш м'яких, ніж побоювалися, даних про інфляцію, оскільки інвестори турбуються про довгострокові перспективи економіки США і про те, чи є в акцій подальше зростання.

Дані показали, що як загальні, так і основні споживчі ціни зросли на 0,2% у липні, при цьому основний показник зафіксував річне зростання на 3,2%, а базове - на 4,7%.

У першу годину торгів три еталонні індекси зросли більш ніж на 1%, оскільки трейдери зробили ставку на те, що Федеральна резервна система США припинить подальше посилення грошово-кредитної політики в 2023 році і почне знижувати відсоткові ставки на початку наступного року.

Ціни на акції почали падати з пізнього ранку і більшу частину дня коливалися між позитивною та негативною територією.

"Люди спочатку подивилися на заголовок, і у нас було велике піднесення, але протягом дня ралі згасло, і це, ймовірно, була правильна реакція", - сказав Грегг Абелла, генеральний директор Investment Partners Asset Management.

Він зазначив, що хоча інфляція сповільнилася, якщо поглянути за межі заголовка, то з'ясувалося, що базова інфляція залишається стійкою, і в міру того, як трейдери аналізували дані, початковий позитивний настрій став більш стриманим.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі висловила цей обережний тон, заявивши, що хоча останні дані щодо інфляції рухаються в правильному напрямку, необхідно більше прогресу, перш ніж вона почуватиметься комфортно, що центральний банк зробив достатньо.

Скромне зростання у четвер було лише другим позитивним днем серпня для S&P 500 та Nasdaq Composite, оскільки інвестори використали будь-яке зростання як можливість зафіксувати прибуток після п'яти місяців росту обох індексів, викликаного сильним зростанням акцій великих технологічних компаній.

«Багато технологічних оцінок ґрунтуються на падінні ставок, але, на мій погляд, у цифрах немає нічого, що говорило б про те, що ми знижуємо ставки - насправді ми можемо навіть побачити ще одне підвищення на чверть пункту до кінця року», - сказала Абелла, зазначивши, що деякі великі технологічні оцінки вже були високими.

Подальше зростання цих мегакапіталів також було обмежено висхідною динамікою 10-річних казначейських облігацій США. Прибутковість еталонної ноти знову перевищила 4% у четвер після слабкого аукціону з 30-річних паперів.

Акції Apple та Nvidia Corp впали на 0,1% і 0,4% відповідно, тоді як акції Alphabet Inc не змінилися, а акції Microsoft закрилися з невеликим зростанням.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 52,79 пунктів, або 0,15%, до 35 176,15 пунктів, S&P 500 додав 1,12 пунктів, або 0,03%, до 4468,83 пунктів, а Nasdaq Composite додав 15, 97 пунктів, або 0,12%, до 13 737,99 пунктів.

Основні сектори S&P були розділені порівну між такими, як промисловість і нерухомість, на негативній території, і зростаючих, включаючи послуги зв'язку.

Енергетика, один із секторів із найгіршими показниками цього року, продемонструвала шосте зростання поспіль, що на один менше семи найкращих результатів року поспіль, досягнутих у період з 23 березня по 3 квітня.

Що стосується прибутку, акції Walt Disney зросли на 4,9% після того, як перевершили прогнози Волл-стріт стосовно квартального скоригованого прибутку на акцію.

Акції Capri зросли на 55,7% після того, як більший конкурент Tapestry заявив, що придбає материнську компанію Michael Kors за 8,5 млрд доларів. Акції Tapestry знизилися на 15,9%.

Акції Alibaba, що котируються в США, зросли на 4,6% після того, як конгломерат електронної комерції повідомив про оптимістичні квартальні продажі на тлі поліпшення споживчих настроїв.

Посилюючи побоювання, президент Джо Байден у середу підписав указ, який забороняє деякі нові інвестиції США в Китаї в чутливі технології, такі як комп'ютерні чіпи, і вимагає повідомлення уряду для інвестицій в інші технологічні сектори.

Обсяг на біржах США становив 11,82 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,95 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та 4 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів та 159 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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