Фінансові новини
- |
- 11.08.23
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПриватБанк і ЄБРР домовились про гарантію на €60 млн під кредитування українського бізнесу
ПриватБанк та Європейський Банк з Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) розпочали співпрацю за програмою розподілу ризиків. Відповідно до підписаної угоди, ЄБРР надає гарантію 60 млн євро, інформує пресслужба ПривтБанку.
Нефінансований інструмент розподілу ризиків покриває до 50% кредитного ризику в розмірі до 240 млн євро за новим фінансуванням ПриватБанку.
Угода про розподіл ризиків містить два компоненти.
За першим (щонайменше 80% від загального портфелю розподілених ризиків), інструмент розподілу ризику допоможе забезпечити доступ до фінансування оборотного капіталу та інвестиційних цілей для мікро-, малих, середніх і великих підприємств, що працюють у таких критично важливих галузях, як сільське господарство й сільськогосподарські послуги, харчова і легка промисловість, виробництво і послуги у сфері будівництва, транспорт і логістика, туризм і культура, роздрібна торгівля.
За другим компонентом до 20% позик із розподілом ризику підтримає довгострокові інвестиції приватних ММСП у екологічні технології, які відповідають вимогам ЄС. Прийнятні субпозичальники також отримають фінансовану ЄС технічну допомогу та інвестиційні заохочення після завершення своїх інвестиційних проєктів.
"Підписання угоди з ЄБРР є знаковим моментом, адже це перша міжнародна угода для ПриватБанку. Ми високо цінуємо рівень довіри знаної міжнародної фінансової інституції до банку і до України загалом, - зазначив Герхард Бьош, Голова правління ПриватБанку.
Перевагами програми є можливість отримати фінансування і розвинути, оновити чи посилити власний бізнес через інвестиції в більш екологічні технології, які відповідають вимогам ЄС, а також можливість отримати грант у сумі до 30% від вартості успішно реалізованого, відповідно до вимог, інвестиційного проєкту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як Нафтогаз та Офіс президента не поділили спадок Медведчука
|«Україна втратить усе»: як Київ має реагувати на погрози президента Сербії
|Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ПриватБанк і ЄБРР домовились про гарантію на €60 млн під кредитування українського бізнесу
|США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
|Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня незалежності України
|НБУ затвердив концепцію відкритого банкінгу в Україні
|Долар дешевшає на даних про менше, ніж очікувалося, прискорення інфляції в США
|Грошова маса в Україні в червні зросла на 2,2%, база - на 3,9%
|Сектор предметів розкоші піднімає європейські акції, оскільки ринки очікують на індекс споживчих цін США
Бізнес
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою
|Тайванський виробник чіпів TSMC збудує завод у Дрездені
|Neuralink Ілона Маска залучила $280 млн на розробку мозкових імплантів
|Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів
|Bing Chat — ШІ-інструмент від Microsoft стає доступним у мобільних браузерах