ПриватБанк і ЄБРР домовились про гарантію на €60 млн під кредитування українського бізнесу

ПриватБанк та Європейський Банк з Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) розпочали співпрацю за програмою розподілу ризиків. Відповідно до підписаної угоди, ЄБРР надає гарантію 60 млн євро, інформує пресслужба ПривтБанку.

Нефінансований інструмент розподілу ризиків покриває до 50% кредитного ризику в розмірі до 240 млн євро за новим фінансуванням ПриватБанку.

Угода про розподіл ризиків містить два компоненти.

За першим (щонайменше 80% від загального портфелю розподілених ризиків), інструмент розподілу ризику допоможе забезпечити доступ до фінансування оборотного капіталу та інвестиційних цілей для мікро-, малих, середніх і великих підприємств, що працюють у таких критично важливих галузях, як сільське господарство й сільськогосподарські послуги, харчова і легка промисловість, виробництво і послуги у сфері будівництва, транспорт і логістика, туризм і культура, роздрібна торгівля.

За другим компонентом до 20% позик із розподілом ризику підтримає довгострокові інвестиції приватних ММСП у екологічні технології, які відповідають вимогам ЄС. Прийнятні субпозичальники також отримають фінансовану ЄС технічну допомогу та інвестиційні заохочення після завершення своїх інвестиційних проєктів.

"Підписання угоди з ЄБРР є знаковим моментом, адже це перша міжнародна угода для ПриватБанку. Ми високо цінуємо рівень довіри знаної міжнародної фінансової інституції до банку і до України загалом, - зазначив Герхард Бьош, Голова правління ПриватБанку.

Перевагами програми є можливість отримати фінансування і розвинути, оновити чи посилити власний бізнес через інвестиції в більш екологічні технології, які відповідають вимогам ЄС, а також можливість отримати грант у сумі до 30% від вартості успішно реалізованого, відповідно до вимог, інвестиційного проєкту.