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США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів

23:39 10.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 2 мільйони доларів на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" буде надано близько 20 грантів від 35 до 150 тис дол.

Подати заявку можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва.

Пріоритетом програми є навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.

Заявки на участь у програмі прийматимуться до до 1 грудня 2023 року (включно) поетапно з трьома дедлайнами: 28 серпня, 16 жовтня, 1 грудня 2023 року.

Детальна інформація щодо подання заявки, необхідних документів та умов відбору - за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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