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Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня незалежності України
23:18 10.08.2023 |
Національний банк Польщі та Національний банк України спільно випустять колекційні монети з нагоди Дня незалежності України.
Як повідомляє Нацбанк Польщі, 24 серпня будуть випущені срібні колекційні монети "Дружба і братерство - найбільше багатство". Монети, розроблені українським художником Володимиром Тараном, будуть доступні як у Польщі, так і в Україні.
Обидві монети номіналом 10 злотих і 10 гривень є набором, а їх дизайн створює композиційне ціле, утворюючи форму серця. Монети будуть виготовлені зі срібла Ag 999, вага кожної становитиме 31,1 г.
Загальний тираж наборів становитиме до 10 тис. штук, половина з яких виготовлятиметься та продаватиметься в Польщі, половина - в Україні.
Монети будуть доступні для продажу в касах регіональних відділень Нацбанку Польщі та в інтернет-магазині "Колекціонер". Тираж, призначений для продажу в Україні, буде розповсюджуватися через офіційні дистриб'юторські банки та через інтернет-магазин Національного банку України.
Цьогорічний випуск - друга спільна ініціатива Нацбанків України та Польщі. У 2012 році з нагоди Чемпіонату Європи з футболу 2010-2012 років обидва банки випустили срібні колекційні монети - як і зараз - утворюючи набір.
Національний банк Польщі планує передати Україні кошти від продажу набору срібних колекційних монет "Дружба і братерство - найбільше багатство" у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.
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