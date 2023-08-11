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Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня незалежності України

Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня незалежності України

 

Національний банк Польщі та Національний банк України спільно випустять колекційні монети з нагоди Дня незалежності України.

Як повідомляє Нацбанк Польщі, 24 серпня будуть випущені срібні колекційні монети "Дружба і братерство - найбільше багатство". Монети, розроблені українським художником Володимиром Тараном, будуть доступні як у Польщі, так і в Україні.

Обидві монети номіналом 10 злотих і 10 гривень є набором, а їх дизайн створює композиційне ціле, утворюючи форму серця. Монети будуть виготовлені зі срібла Ag 999, вага кожної становитиме 31,1 г.

Загальний тираж наборів становитиме до 10 тис. штук, половина з яких виготовлятиметься та продаватиметься в Польщі, половина - в Україні.

Монети будуть доступні для продажу в касах регіональних відділень Нацбанку Польщі та в інтернет-магазині "Колекціонер". Тираж, призначений для продажу в Україні, буде розповсюджуватися через офіційні дистриб'юторські банки та через інтернет-магазин Національного банку України.

Цьогорічний випуск - друга спільна ініціатива Нацбанків України та Польщі. У 2012 році з нагоди Чемпіонату Європи з футболу 2010-2012 років обидва банки випустили срібні колекційні монети - як і зараз - утворюючи набір.

Національний банк Польщі планує передати Україні кошти від продажу набору срібних колекційних монет "Дружба і братерство - найбільше багатство" у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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