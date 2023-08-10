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АНАЛІТИКА

Долар дешевшає на даних про менше, ніж очікувалося, прискорення інфляції в США

16:20 10.08.2023 |

Фінанси

 

Долар США прискорив зниження до основних світових валют вдень у четвер після публікації статданих, що вказали на лише помірне прискорення темпів зростання споживчих цін у Сполучених Штатах у липні.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,3%, ширший WSJ Dollar Index - 0,4%.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в липні зросли на 3,2% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни. Зростання прискорилося порівняно з 3% у червні, коли показник сягав мінімуму з березня 2021 року.

Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав інфляцію на рівні 3,3%.

Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) сповільнилося в липні до мінімальних із жовтня 2021 року 4,7% у річному вираженні після підйому на 4,8% у червні. Експерти очікували збереження показника на червневому рівні.

Курс євро до долара за даними на 15:58 EET становить $1,1038 порівняно з $1,0974 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,6%.

Фунт дорожчає на 0,5% і торгується на рівні $1,2781 проти $1,2717 напередодні.

Тим часом у парі з єною американська валюта загалом стабільна і торгується на позначці 143,81 єни порівняно з 143,73 єни в середу.

Як повідомлялося, ціни виробників (індекс PPI) в Японії в липні зросли на 3,6% у річному вираженні, мінімальними темпами з березня 2021 року. Аналітики прогнозували ослаблення темпів підвищення цін виробників до 3,5% з червневих 4,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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