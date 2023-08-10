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Грошова маса в Україні в червні зросла на 2,2%, база - на 3,9%
Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання в червні на 2,6% у липні додала ще 2,2%, або 59,5 млрд грн, і досягла 2 трлн 788,4 млрд грн, повідомив Нацбанк.
Згідно з даними на його сайті, зростання депозитів у сьомому місяці цього року сповільнилося до 2,3% із 2,8% у червні та знову було забезпечено переважно гривневими депозитами, які після підвищення в червні на 3,7% у липні збільшилися ще на 3,3%, або 45,7 млрд грн - до 1 трлн 420,2 млрд грн.
Валютні депозити, що зросли в червні на 6,7 млрд грн, у липні збільшилися лише на 1,2 млрд грн, або 0,2% - до 690,3 млрд грн (у гривневому еквіваленті).
Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після приросту в червні на 2,3% у липні додали ще 1,9% - до 677,0 млрд грн, перевищивши рівень початку цього року (666,1 млрд грн).
Зростання грошової бази (резервних коштів) після сповільнення в червні до 1,6% у липні прискорилося до 3,9%, становивши 35,6 млрд грн, - до 943,0 млрд грн. Така динаміка пов'язана зі збільшенням у липні на 9,4%, або на 22,9 млрд грн, резервних коштів банків - до 266,0 млрд грн і на 3,3%, або на 15,7 млрд грн депозитних сертифікатів - до 494,6 млрд грн.
Обсяг усіх кредитів у липні зріс уперше за останні 12 місяців - на 0,5%, або 4,8 млрд грн - до 943,0 млрд грн. Зокрема, гривневі кредити збільшилися на 0,4%, або на 2,9 млрд грн - до 697,4 млрд грн, тоді як валютні - на 0,8%, або на 1,9 млрд грн, до 2457 млрд грн.
Загалом за сім місяців цього року грошова маса збільшилася на 11,5%, база - на 19,0%, тоді як грошові кошти в обігу поза банками - на 1,6%.
Депозити зросли на 15,1%, зокрема гривневі - на 17,9%, валютні - на 9,5%, тоді як кредити скоротилися на 4,7%, зокрема гривневі - на 3,7%, валютні - на 7,6%.
Як повідомлялося, грошова маса в Україні у 2022 році після зростання на 12% у 2021 році збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд грн.
Депозити за минулий рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, зокрема гривневі - на 19,1%, або на 193,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 33,1%, або на 156,9 млрд грн.
Грошова база 2022 року збільшилася на 19,6% порівняно з 11,2% роком раніше. Водночас грошові кошти в обігу поза банками за рік збільшилися на 14,6%, або на 85,1 млрд грн.
Обсяг кредитів 2022 року знизився на 3,8%, або на 39,1 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн, тоді як валютні - на 25,7 млрд грн.
МВФ в оновлених наприкінці червня матеріалах за програмою EFF прогнозує зростання грошової бази цього року на 25,3%, маси - на 22,0% і скорочення кредитів недержавному сектору на 12,5%.
Нацбанк в оновленому наприкінці липня прогнозі очікує збільшення грошової бази цього року на 24,1%, маси - на 19,2%.
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