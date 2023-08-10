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Сектор предметів розкоші піднімає європейські акції, оскільки ринки очікують на індекс споживчих цін США
12:57 10.08.2023 |
Європейські фондові ринки зросли в четвер, чому сприяло зростання розкішних брендів після того, як Китай послабив деякі обмеження часів пандемії, тоді як долар впав перед даними щодо інфляції в США, які можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи.
Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що інфляція споживчих цін у США в липні трохи зросте до 3,3% у річному обчисленні, тоді як базова ставка, яка виключає волатильні сегменти продуктів харчування та енергетики, за прогнозами, зросте в липні 0,2%, а річний приріст становитиме 4,8%.
"Ми побачимо наше перше зростання загальної інфляції після 12 місяців падіння поспіль", - сказав Бен Лейдлер, стратег по глобальних ринках в eToro.
"Це буде перевірка розповіді про Золотовласку, яка підтримувала ралі, а саме про те, що інфляція знизиться і відсоткові ставки впадуть", - додав Лейдлер.
Ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС покінчить із підвищенням процентних ставок цього року, більш ніж у 50%, як показує інструмент CME FedWatch, оскільки інфляція сповільнюється, а ймовірність м'якої посадки збільшується.
Загальноєвропейський еталонний індекс STOXX 600 зріс на 0,6% на початку європейської торгівлі завдяки зростанню в секторі предметів розкоші після того, як Китай зняв заборону групових турів у США та інших ключових ринках.
Переможцями стали LVMH, акції яких зросли на 2%.
Французький CAC 40, який має велику вагу серед компаній класу люкс, показав найкращі результати в Європі, піднявшись на 1,1%, тоді як німецький DAX додав 0,5%, а британський FTSE 100 додав лише 0,1%.
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