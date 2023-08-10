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Волл-стріт закрилася в мінусі, оскільки інвестори чекають на дані з інфляції в США
07:48 10.08.2023 |
Американські фондові індекси закрилися зниженням у середу, наступного дня після того, як звіт показав, що минулого кварталу американці займали за своїми кредитними картками більше, ніж будь-коли. Ринки очікують на дані про інфляцію індексу споживчих цін США ( (ІСЦ), які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою.
«Сьогодні ринки просто бовтаються. І причина цього в тому, що завтра буде опубліковано звіт CPI за липень», - сказав Джейсон Крупа, віце-президент з управління активами Lenox Advisors.
У вівторок Федеральний резервний банк Нью-Йорка заявив, що борг США за кредитними картками перевищив 1 трильйон доларів, а президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив, що центральний банк США, можливо, знаходиться на тій стадії, коли він може залишити процентні ставки без змін.
«Зі зростанням цін на нафту споживач є основою економіки. Якщо вони надто натягнуті і перестали витрачати, це ще більше підштовхує нас до розповіді про рецесію», - сказала Джина Болвін, президент Болвін Wealth Management Group у Бостоні.
За даними CME FedWatch Tool, трейдери оцінюють ймовірність того, що ставку не буде підвищено на наступному засіданні ФРС у 86,5%. Чутливі до ставок зростання акції мегакапіталу та технологічні акції, які очолили ралі на Волл-стріт, такі як Nvidia, Apple та Tesla, впали на 0,8-4,8%.
Очікується, що індекс споживчих цін за липень, який буде опубліковано у четвер, покаже невелике прискорення, порівняно з минулим роком. У місячному вирахуванні споживчі ціни зростуть на 0,2%, як і в червні.
У липні споживчий сектор Китаю впав у дефляцію. За даними Національного бюро статистики, індекс споживчих цін (ІСЦ) у другій за величиною економіці світу знизився вперше з лютого 2021 року.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 191,13 пункту, або 0,54%, до 35 123,36 пункту, S&P 500 - на 31,67 пункту, або 0,70%, до 4 467,71 пункту, а Nasdaq Composite - на 165,93 пунктів, або 1,2%, до 13 718,40 пунктів.
Втрати послідували за широким розпродажем у вівторок після того, як рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги кількох малих та середніх банків. У середу великі банки збільшили ці втрати: Bank of America впав на 0,8%, а Wells Fargo - на 1,3%.
Чотири з 11 провідних секторів S&P 500 виросли, при цьому акції енергетичних компаній зросли на 1,22%, досягнувши майже шестимісячного максимуму, відстежуючи стрибок цін на сиру нафту.
Акції власника казино Penn Entertainment зросли на 9,1% після операції на 2 мільярди доларів з ESPN Уолта Діснея із запуску бізнесу спортивних ставок.
Акції Walt Disney впали на 0,7%, звівши нанівець раннє зростання напередодні квартальних результатів, які мають бути опубліковані після дзвінка.
Акції Lyft впали на 10%, незважаючи на сильний прогноз прибутку, оскільки компанія дала зрозуміти, що подвоїть конкурентні ціни, щоб наздогнати конкурента Uber.
За даними Refinitiv, із 443 компаній S&P 500, які опублікували результати станом на вівторок, 78,6% перевершили очікування аналітиків.
"Це може бути частково через те, що (ринок) перетравлює той факт, що ми перевершили очікування (за прибутком), але ці очікування знижувалися квартал за кварталом", - сказав Крупа.
Обсяг на біржах США становив 11,06 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,89 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Випусків, що відхиляються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,18 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,63 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів та 7 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів та 178 нових мінімумів.
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