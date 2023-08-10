Ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні зросли на 0,8 п.п., кредити почали зростати - НБУ

Середня ставка нових оформлених у липні гривневих депозитів для домашніх господарств у липні підвищилася одразу на 0,7 процентного пункта (п.п.) - до 12,7% річних після збільшення в червні лише на 0,1 п.п., а в травні - на 0,6 п.п.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), ставка за валютними депозитами також додала 0,1 п.п. і за п'ять місяців такого рівномірного підвищення досягла 1,1%.

Згідно з даними НБУ, ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у липні скоротилася на 0,1 п.п. - до 35,0% річних, тоді як за валютними впала відразу з 7,8% до 4,9%.

Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами, що збільшилася в червні на 0,5 п.п., у липні додала ще 0,2 п.п. - до 14,3%. Тоді як за валютними вона вже третій місяць зберігається на рівні 0,7%.

Середня ставка виданих у липні гривневих кредитів корпоративному сектору знизилася на 0,1 п.п. - до 19,7%, тоді як за валютними, навпаки, зросла на 0,2 п.п. - до 6,3% після падіння на 0,6 п.п. місяцем раніше.

Щодо обсягу депозитів, то розрив між вкладами юросіб і фізосіб продовжує розширюватися: у липні юрособи наростили їх на 3,7%, або на 41,3 млрд грн - до 1 трлн 141,9 млрд грн, тоді як фізособи - лише на 0,6%, або на 5,4 млрд грн, до 970,2 млрд грн.

Зокрема гривневі депозити юросіб збільшилися за минулий місяць відразу на 5,2% - до 780,5 млрд грн, тоді як валютні - на 0,7%, до 362,4 млрд грн.

У фізосіб депозити в гривні в травні зросли на 1%, або на 6,7 млрд грн - до 640,4 млрд грн, тоді як у валюті скоротилися на 0,4% - до 327,7 млрд грн.

Після сповільнення спаду сумарного кредитного портфеля в червні майже до нуля в липні цього року вперше за 12 місяців зафіксовано його зростання - на 4,6 млрд грн, до 960,3 млрд грн, яке спостерігалося на всіх сегментах ринку.

Зокрема, гривневі кредити корпоративному сектору збільшилися на 1,4 млрд грн - до 496,8 млрд грн, валютні - на 1,9 млрд грн, до 233,1 млрд грн.

Гривневі споживчі кредити зросли на 1,7 млрд грн - до 197,4 млрд грн, тоді як валютні - на 0,02 млрд грн, до 12,65 млрд грн.

Як повідомлялося, щоб сильніше підштовхнути банки до більшого залучення строкових депозитів, НБУ з 11 січня тричі підвищував нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами на вимогу) в гривні та в інвалюті, а з 11 травня підвищив їх за депозитами на строк до трьох місяців.

Крім того, з кінця квітня Нацбанк знизив ставки за депозитними сертифікатами "овернайт" до 20%, запровадивши тримісячні депозитні сертифікати під 25% і прив'язавши обсяги вкладення в них до депозитів на термін від трьох місяців.

Водночас наприкінці липня НБУ знизив облікову ставку і ставку за 3-міс. депосертифікатами з 25% до 22%, тоді як ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" до 18%.

Інфляція в Україні за підсумками травня липня знизилася до 11,3% з 12,8% за підсумками червня і 15,3% за підсумками травня.