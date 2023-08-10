Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні зросли на 0,8 п.п., кредити почали зростати - НБУ

23:25 09.08.2023 |

Фінанси

 

Середня ставка нових оформлених у липні гривневих депозитів для домашніх господарств у липні підвищилася одразу на 0,7 процентного пункта (п.п.) - до 12,7% річних після збільшення в червні лише на 0,1 п.п., а в травні - на 0,6 п.п.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), ставка за валютними депозитами також додала 0,1 п.п. і за п'ять місяців такого рівномірного підвищення досягла 1,1%.

Згідно з даними НБУ, ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у липні скоротилася на 0,1 п.п. - до 35,0% річних, тоді як за валютними впала відразу з 7,8% до 4,9%.

Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами, що збільшилася в червні на 0,5 п.п., у липні додала ще 0,2 п.п. - до 14,3%. Тоді як за валютними вона вже третій місяць зберігається на рівні 0,7%.

Середня ставка виданих у липні гривневих кредитів корпоративному сектору знизилася на 0,1 п.п. - до 19,7%, тоді як за валютними, навпаки, зросла на 0,2 п.п. - до 6,3% після падіння на 0,6 п.п. місяцем раніше.

Щодо обсягу депозитів, то розрив між вкладами юросіб і фізосіб продовжує розширюватися: у липні юрособи наростили їх на 3,7%, або на 41,3 млрд грн - до 1 трлн 141,9 млрд грн, тоді як фізособи - лише на 0,6%, або на 5,4 млрд грн, до 970,2 млрд грн.

Зокрема гривневі депозити юросіб збільшилися за минулий місяць відразу на 5,2% - до 780,5 млрд грн, тоді як валютні - на 0,7%, до 362,4 млрд грн.

У фізосіб депозити в гривні в травні зросли на 1%, або на 6,7 млрд грн - до 640,4 млрд грн, тоді як у валюті скоротилися на 0,4% - до 327,7 млрд грн.

Після сповільнення спаду сумарного кредитного портфеля в червні майже до нуля в липні цього року вперше за 12 місяців зафіксовано його зростання - на 4,6 млрд грн, до 960,3 млрд грн, яке спостерігалося на всіх сегментах ринку.

Зокрема, гривневі кредити корпоративному сектору збільшилися на 1,4 млрд грн - до 496,8 млрд грн, валютні - на 1,9 млрд грн, до 233,1 млрд грн.

Гривневі споживчі кредити зросли на 1,7 млрд грн - до 197,4 млрд грн, тоді як валютні - на 0,02 млрд грн, до 12,65 млрд грн.

Як повідомлялося, щоб сильніше підштовхнути банки до більшого залучення строкових депозитів, НБУ з 11 січня тричі підвищував нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами на вимогу) в гривні та в інвалюті, а з 11 травня підвищив їх за депозитами на строк до трьох місяців.

Крім того, з кінця квітня Нацбанк знизив ставки за депозитними сертифікатами "овернайт" до 20%, запровадивши тримісячні депозитні сертифікати під 25% і прив'язавши обсяги вкладення в них до депозитів на термін від трьох місяців.

Водночас наприкінці липня НБУ знизив облікову ставку і ставку за 3-міс. депосертифікатами з 25% до 22%, тоді як ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" до 18%.

Інфляція в Україні за підсумками травня липня знизилася до 11,3% з 12,8% за підсумками червня і 15,3% за підсумками травня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1194
  0,1060
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9207  0,06 0,16 37,5527  0,03 0,09
EUR 40,6300  0,01 0,02 41,5267  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес