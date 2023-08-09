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Долар дешевшає до євро, зміцнюється до єни та фунта стерлінгів
16:08 09.08.2023 |
Долар США дешевшає в парі з євро на торгах у середу, зміцнюється до єни і фунта стерлінгів.
Увагу трейдерів спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у Штатах за липень, що оприлюднить міністерство праці країни в четвер.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення темпів інфляції в США минулого місяця до 3,3% з червневих 3%.
"Дані щодо інфляції, які ми побачимо завтра, будуть важливим орієнтиром для керівників Федеральної резервної системи, коли вони зустрінуться у вересні, щоб ухвалити рішення про те, чи варто продовжувати підйом ставки, чи темпи зростання споживчих цін у США сповільнилися достатньо, щоб залишити ставку на колишньому рівні", - зазначає аналітик Kinesys Money Руперт Роулінг, слова якого наводить Market Watch.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03% у середу, ширший WSJ Dollar Index - також 0,03%.
Курс євро до долара за даними на 15:25 кв становить $1,0973 порівняно з $1,0959 на закриття попередньої сесії.
Вартість американської валюти в парі з єною підвищилася до 143,49 єни порівняно з 143,38 єни напередодні.
Фунт торгується на рівні $1,2721 проти $1,2750 за підсумками попередніх торгів.
Курс долара щодо юаня опустився під час сесії до 7,2073 юаня порівняно з 7,2170 юаня на закриття ринку у вівторок. Споживчі ціни (індекс CPI) у КНР у липні зменшилися на 0,3% у річному вираженні, повідомило в середу Державне статистичне управління (ДСУ). Це перше зниження більш ніж за два роки - з лютого 2021 року.
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