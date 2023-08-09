Фінансові новини
- |
- 09.08.23
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс рубля продовжує падати: знову оновив мінімум із березня 2022 року
14:35 09.08.2023 |
Курс долара на Московській біржі продовжує падати, оновлюючи мінімуми з березня 2022 року.
Вдень у середу, 9 серпня, американська валюта торгувалася по 97,48 рубля, це рекорд за останні 16 місяців - з 25 березня 2022 року, пише російська редакція Forbes.
Курс євро перевищив позначку 107 рублів. На максимумі він коштував 107,1 рублів.
Рубль з початку року впав на 40% і тепер стає однією з найслабших валют у світі. Експерт російської компанії "БКС Експрес" Михайло Зельцер пояснює ситуацію дисбалансом попиту та пропозиції валюти на ринку: "продавців валюти - дефіцит, а покупців - надлишок".
"При цьому реакція фінансової влади на події стримана, а це ще більше підігріває спекулятивний попит, і гра проти рубля продовжується", - констатує Зельцер.
На його думку, ще є шанс зупинити обвал рубля до досягнення психологічної планки 100 рублів за долар, але для цього російському центробанку треба було діяти "ще вчора".
За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.
Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.
Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ТОП-НОВИНИ
|Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
|Рада забрала мандат у нардепа від партії «Слуга народу» Андрія Холодова
|Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело
|Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|Долар дешевшає до євро, зміцнюється до єни та фунта стерлінгів
|Страхові вимоги у зв'язку зі стихійними лихами у світі в I пів.-2023 досягли $50 млрд - Swiss Re
|Курс рубля продовжує падати: знову оновив мінімум із березня 2022 року
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.08.23
|Азіатські акції падають через слабку інфляцію в Китаї і доходи, що розчаровують
|Долар зміцнюється на попиті на безпечний прихісток, оскільки ринки збентежені Китаєм та банками
|Ціни на золото досягли 1-місячного мінімуму, мідь падає, тому що відмова від ризику сприяє долару
Бізнес
|Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент
|Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів
|Android-смартфони навчаться сканувати QR-коди здалеку
|Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri
|Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
|Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie
|Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження