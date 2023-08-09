ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.08.23

За даними слідства, Камельчук не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48,8 тис.