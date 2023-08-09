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АНАЛІТИКА

PayPal запустила власну криптовалюту

23:08 08.08.2023 |

Фінанси

 

PayPal запустила власний стейблкоїн, прив'язаний до долара США. Про це повідомляє Reuters.

PayPal USD, за словами компанії, "на 100% забезпечений депозитами в доларах, короткостроковими казначейськими облігаціями США та аналогічними грошовими еквівалентами".

У своїй заяві PayPal пояснила, що її монета є токеном, випущеним на блокчейні Ethereum компанією Paxos Trust Company, яка підлягає регуляторному нагляду Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк. У червні 2022 року компанія також отримала BitLicense, або бізнес-ліцензію на діяльність з віртуальними валютами, від NYDFS.

Користувачі можуть купувати й продавати монети PayPal USD за 1 долар кожна. Вони можуть надсилати монети іншим користувачам як оплату або використовувати їх для придбання товарів і послуг, обравши відповідну опцію під час оформлення замовлення. Вони також можуть переказувати PayPal USD на сумісні зовнішні гаманці або конвертувати інші криптовалюти на своєму рахунку в стейблкоїн і з нього.

Ян Кац, керуючий директор Capital Alpha Partners, розповів, що PayPal USD може незабаром привернути увагу Федеральної резервної системи та Комісії з цінних паперів і бірж. Наразі PayPal зосереджується на впровадженні нової валюти й на тому, що з нею можна робити у США.


PayPal запустила власну криптовалюту
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, PayPal
 

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