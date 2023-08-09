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Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,2 мільярда

22:50 08.08.2023 |

Фінанси, Економіка

Мінфін розмістив ОВДП на &#8372;7,2 мільярда

 

Міністерство фінансів 8 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін залучив понад 7,2 млрд грн від проведеного сьогодні аукціону", - йдеться в повідомленні.


Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону 131 132* 133
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000227656 Дорозміщення UA4000228043
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Дата розміщення 08.08.2023 08.08.2023 08.08.2023
Дата оплати за придбані облігації 09.08.2023 09.08.2023 09.08.2023
Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 24.01.2024
Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 24.07.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 22.01.2025
Дата оплати відсотків   23.07.2025
Дата оплати відсотків   21.01.2026
Дата оплати відсотків   22.07.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.75
Термін обігу (днів) 420 525 1 078
Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 22.07.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 21 391 000 2 081 592 000 5 559 320 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 21 391 000 2 081 492 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 959 163 000 16 635 914 000 12 887 258 000
Кількість поданих заявок, шт. 5 34 20
Кількість задоволених заявок, шт. 5 33 20
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.50 19.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.00 19.25
Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.50
Середньозважена дохідність, % 17.80 18.35 19.50
Надходження до бюджету 22 029 949.17 2 133 204 674.47 5 063 569 609.95

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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