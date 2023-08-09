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Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,2 мільярда
Міністерство фінансів 8 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Мінфін залучив понад 7,2 млрд грн від проведеного сьогодні аукціону", - йдеться в повідомленні.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|131
|132*
|133
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000228043
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|08.08.2023
|08.08.2023
|08.08.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|09.08.2023
|09.08.2023
|09.08.2023
|Дата оплати відсотків
|04.10.2023
|17.01.2024
|24.01.2024
|Дата оплати відсотків
|03.04.2024
|17.07.2024
|24.07.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|15.01.2025
|22.01.2025
|Дата оплати відсотків
|23.07.2025
|Дата оплати відсотків
|21.01.2026
|Дата оплати відсотків
|22.07.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|77.50
|97.50
|98.75
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.50
|19.50
|19.75
|Термін обігу (днів)
|420
|525
|1 078
|Дата погашення
|02.10.2024
|15.01.2025
|22.07.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|21 391 000
|2 081 592 000
|5 559 320 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|21 391 000
|2 081 492 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2 959 163 000
|16 635 914 000
|12 887 258 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|5
|34
|20
|Кількість задоволених заявок, шт.
|5
|33
|20
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|18.50
|19.50
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|18.00
|19.25
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|18.35
|19.50
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|18.35
|19.50
|Надходження до бюджету
|22 029 949.17
|2 133 204 674.47
|5 063 569 609.95
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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