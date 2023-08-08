Азіатські фондові індекси не змінилися через невтішні данні з Китаю; у фокусі доходи та інфляція

Більшість азіатських акцій у вівторок мало рухалися, оскільки ринки причаїлися напередодні нових сигналів від ключових даних щодо інфляції та безлічі звітів про прибутки цього тижня, тоді як китайські акції постраждали від нової хвилі продажів акцій у сфері нерухомості.

М'якіші, ніж очікувалося, дані про торгівлю Китаю також послабили настрої щодо регіону, оскільки як китайський імпорт, так і експорт впали найшвидшими темпами з моменту пандемії COVID-19 у 2020 році.

Дані щодо інфляції у США та Китаї мають дати більш повне уявлення про найбільші економіки світу, хоча обидва показники, ймовірно, рухатимуться у протилежних напрямках. Аналітики очікують на невелике зростання споживчої інфляції в США в липні, тоді як інфляція в Китаї, як очікується, залишиться близькою до скорочення.

Китайські акції були одними з найгірших за день: індекс Hang Seng упав на 1,2% через різке падіння акцій основних компаній у сфері нерухомості. Longfor Properties та Country Garden Holdings, одні з найбільших забудовників у Китаї, впали приблизно на 6% у гонконгській торгівлі після того, як агентство Moody's знизило рейтинг Country Garden до сміттєвого.

Рейтингове агентство також відзначило посилення перешкод для сектору нерухомості Китаю через уповільнення продажу та скорочення джерел фінансування.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite не змінилися, оскільки дані показали, що експорт та імпорт країни продовжували знижуватися у липні. Свідчення вказують на посилення тиску на китайську економіку через слабкий попит, а також не віщують нічого хорошого для ширших азіатських ринків, пов'язаних із торгівлею з країною.

Австралійський ASX 200 трохи виріс у вівторок, тоді як південнокорейський KOSPI впав на 0,1%.

Тайванський зважений індекс упав на 0,8%, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали негативне відкриття напередодні засідання Резервного банку цього тижня.

Цього тижня також будуть опубліковані звіти про доходи деяких найбільших азіатських компаній, а японський технологічний конгломерат SoftBank Group звітуватиме про квартальний прибуток пізніше у вівторок. Акції фірми зросли на 1,2% на очікуваннях, що ралі акцій технологічних компаній допомогло фірмі стати прибутковою протягом червневого кварталу.

Японські акції загалом були помірно позитивними: Nikkei 225 додав 0,3%, а TOPIX зріс на 0,3%.

Крім SoftBank, японський технологічний гігант Sony Corp також звітуватиме про квартальний прибуток у середу, а Commonwealth Bank Of Australia, найбільший кредитор країни, звітуватиме про річний прибуток.

Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group опублікує свої квартальні доходи в четвер, потенційно надавши більше інформації про стан китайських ринків, а також надавши докладнішу інформацію про свої плани щодо поділу на шість окремих фірм.