Долар крокує вгору; Австралійський долар і юань опираються слабким даним з торгівлі Китаю

Долар значно зріс у вівторок, оскільки трейдери щосили намагалися зрозуміти перспективи зростання, що розходяться, між двома найбільшими економіками світу, водночас стаючи несприйнятливими до чергових розчаруючих наборів даних про торгівлю Китаю.

Експорт Китаю скоротився в липні на 14,5% у річному обчисленні, а імпорт скоротився на 12,4%, як показали дані у вівторок, що свідчить про найбільше зниження вихідних поставок із другої за величиною економіки світу з лютого 2020 року.

Юань, австралійський і новозеландський долар продовжили падіння в результаті початкової рефлекторної реакції на дані, але незабаром скоротили частину цих втрат, вважаючи, що слабкі дані лише посилили необхідність подальших заходів стимулювання з боку Пекіна.

Офшорний юань востаннє впав на 0,24% - до 7,2214, тоді як австралійський долар впав на 0,35% - до 0,6551 долара.

Ківі впав на 0,27% до 0,60 905 долара. Дві антиподні валюти часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня.

"Ці слабші показники експорту та імпорту лише підкреслюють слабкий зовнішній та внутрішній попит у китайській економіці", - сказала Керол Конг, валютний стратег Австралійського банку Співдружності.

«Я думаю, що ринки стають все більш нечутливими до економічних показників Китаю, що розчаровують... ми підійшли до моменту, коли слабкі дані тільки підкріплять заклики до подальшої політичної підтримки».

Долар США значно просунувся і зріс на 0,6% порівняно з японським аналогом до 143,31 єни.

Дані у вівторок показали, що реальна заробітна плата в Японії у червні знизилася 15-й місяць поспіль через неухильне підвищення цін, але зростання номінальної заробітної плати залишалося стійким на тлі підвищення заробітної плати працівників з високими доходами та розширення дефіциту робочої сили.

У той час як рухи валюти були мінімальними на початку азіатського дня, долар продовжив зростання протягом торгової сесії, оскільки ставлення до ризику стало нестійким, а азійські акції не змогли підтримати ралі Волл-Стріт.

"Це безперечно стало хвилею покупок долара США", - сказав Шон Келлоу, старший валютний стратег Westpac.

«Можливо, ринок просто очікував, що сьогодні буде більш оптимістичний тон апетиту до ризику, з огляду на зростання акцій США».

Фунт стерлінгів упав на 0,25% до 1,2753 доларів, а євро впав на 0,17% до 1,0982 доларів.

Єдина валюта знизилася до долара США на попередній сесії на новинах про те, що промислове виробництво в Німеччині впало сильніше, ніж прогнозувалося, у червні.

Індекс долара зріс на 0,26% до 102,34, відійшовши від однотижневого мінімуму, досягнутого в п'ятницю після неоднозначного звіту про зайнятість у США, який вказував на охолоджуваний, але все ще стійкий ринок праці.

Це додало надій на сценарій м'якої посадки у найбільшій економіці світу, навіть перед агресивним підвищенням процентної ставки Федеральною резервною системою.

Вся увага зараз прикута до даних щодо інфляції, які будуть оприлюднені у четвер, згідно з якими очікується, що основні споживчі ціни в США у липні зростуть на 4,8% у річному обчисленні.

"Дехто стверджує, що зростання в США в даний час дуже стійке, що, природно, призведе до збільшення ризику інфляції", - сказав Гері Дуган, головний інвестиційний директор Dalma Capital.

«Оскільки політика ФРС щодо відсоткових ставок залишається залежною від даних, кожна точка даних вимагає ще більшого рівня пильності».