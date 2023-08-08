Волл-стріт, із наближенням звіту щодо інфляції в США, відновила свої позиції

Американські фондові індекси в понеділок закрилися у плюсі, відновивши частину втрачених минулого тижня позицій, оскільки інвестори додали позиції напередодні довгоочікуваного звіту щодо інфляції у США, який буде оприлюднено у четвер.

Основні фондові індекси завершили минулий тиждень зниженням, оскільки інвестори зафіксували прибуток, після кількох місяців зростання, через побоювання з приводу економічних даних, змішаних доходів та зростання доходності казначейських облігацій.

Акції США різко зросли у 2023 році, при цьому базовий індекс S&P 500 цього року виріс на 17,7%, чому сприяв оптимізм щодо штучного інтелекту та надії на м'яку посадку найбільшої економіки світу.

"Я думаю, що у вас є достатньо людей, які, можливо, хочуть вкласти трохи грошей у роботу, тому що вони дійсно пропустили більшу частину цього ралі, так що це обмежить будь-які втрати (від нападів фіксації прибутку)", - сказав Джек Янасевич, провідний портфельний стратег Natixis Investment Managers.

Він зазначив, що найближчим часом очікується бічна торгівля, оскільки фіксація прибутку інвесторами, які пережили ралі, врівноважується тими, хто вступає на будь-які слабкості.

У той час як серпневі торги сезонно уповільнюються через літні канікули, певні події та випуски даних все ще можуть дати інвесторам нову їжу для роздумів.

Очікується, що в четвер останній звіт про споживчі ціни в США дасть уявлення про траєкторію грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи після того, як п'ятничний звіт про зайнятість знову викликав побоювання, що центральний банк може довше утримувати ставки на вищому рівні.

Згідно зі звітом, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс, член із правом голосу, заявив цього року, що процентні ставки можуть почати знижуватися на початку 2024 року, тоді як голова Мішель Боуман заявила, що, ймовірно, буде потрібне додаткове підвищення процентних ставок , щоб знизити інфляцію до мети у 2%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 407,51 пункту, або 1,16%, до 35 473,13 пунктів, що стало найбільшим одноденним приростом з 15 червня.

Тим часом S&P 500 додав 40,41 пункту, або 0,90%, до 4518,44, а Nasdaq Composite додав 85,16 пункту, або 0,61%, до 13994,40.

Технологічний Nasdaq перервав серію невдач із чотирьох сесій, що відповідає найтривалішому негативному періоду цього року. Він подолав слабкість Tesla, яка впала на 0,9% після того, як гігант електромобілів на ім'я Вайбхав Танеджа змінив Закарі Кіркхорна на посаді фінансового директора.

Nasdaq також знижувався чотири дні поспіль на початку травня. До цього найдовшою серією поразок було падіння із шести сесій у жовтні.

S&P 500 також зафіксував збиткову серію із чотирьох сесій. У 2023 році він мав ще два такі відрізки: на початку травня і в лютому. У грудні у нього було ковзання з п'яти сесій.

Більшість основних індексів S&P зросли, на чолі із зростанням на 1,9% послуг зв'язку та 1,4% фінансових показників.

Загалом, прибуток за другий квартал поки був кращим, ніж очікувалося: 79,1% із 422 компаній S&P 500, які відзвітували станом на п'ятницю, перевершили оцінки аналітиків, показують дані Refinitiv.

Акції Berkshire Hathaway зросли на 3,4% до рекордно високого рівня після того, як конгломерат, керований інвестором-мільярдером Уорреном Баффетом, повідомив у вихідні, що квартальний операційний прибуток вперше перевищив 10 мільярдів доларів.

Проте акції Tyson Foods подешевшали на 3,8% після того, як компанія, що займається упаковкою м'яса, не виправдала очікувань Уолл-стріт щодо доходів у третьому кварталі.

Акції виробників вакцин BioNTech SE та Moderna Inc впали на 7,5% та 6,5% відповідно. Перший заявив, що скорочує свій бюджет на розробку ліків після того, як квартальні доходи постраждали через падіння попиту, пов'язаного з пандемією. Останній постраждав через те, що інвестиційний банк Leerink знизив цільову ціну компанії.

Акції Sage Therapeutics пережили найбільший одноденний спад з грудня 2019 року, впавши на 53,6%, після того, як регулятор США відмовився схвалити першу свого роду таблетку від післяпологової депресії (PPD). Його партнер із препарату, компанія Biogen, відновилася, торгуючись із підвищенням на 0,9%.

Обсяг торгів на біржах США склав 9,92 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,86 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів та вісім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 71 новий максимум та 169 нових мінімумів.