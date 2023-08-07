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Міжнародні резерви вдруге поспіль оновили рекорд
17:02 07.08.2023 |
Міжнародні резерви України на 1 серпня становили 41,72 мільярда доларів та вдруге поспіль оновили рекорд за історію незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За минулий місяць резерви зросли на 6,9% - з 39,03 млрд доларів на початку липня.
"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4,68 млрд дол:
* 1,66 млрд дол - макрофінансова допомога від ЄС;
* 1,5 млрд дол - пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
* 1,3 млрд дол - грантові кошти через трастовий фонд Світового банку;
* 227,3 млн дол - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. Також на динаміку резервів вплинули операції регулятора на валютному ринку. Так, у липні НБУ продав на валютному ринку 1,87 млрд дол та викупив до резервів - 12,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1,86 млрд дол.
"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - зазначили в Національному банку.
Крім цього, у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266 млн дол.
Загалом поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
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