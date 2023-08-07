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Долар США впевнено зміцнюється до євро та єни, стабільний до фунта
15:45 07.08.2023 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро та єни на торгах у понеділок, стабільний у парі з фунтом стерлінгів.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.
Опубліковані минулої п'ятниці статдані показали, що охолодження американського ринку праці триває на тлі посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС). Кількість робочих місць у Штатах у липні збільшилася на 187 тис. за очікуваного експертами зростання на 200 тис.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ринок упевнений, що ФРС залишить її незмінною на вересневому засіданні, зазначає Trading Economics. Імовірність підвищення ставки Федрезервом на 25 базисних пунктів у листопаді оцінюють трейдери у 28%.
Цього тижня увага ринку спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США за липень, які будуть оприлюднені міністерством праці в четвер.
Курс євро до долара за даними на 15:00 EET становить $1,0986 порівняно з $1,1012 на закриття попередньої сесії. Ослабленню євро сприяють побоювання інвесторів, що ослаблення найбільших економік єврозони обмежить можливості Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо подальшого посилення монетарної політики.
Обсяг промислового виробництва в Німеччині в червні скоротився на 1,5% порівняно з попереднім місяцем, повідомило в понеділок Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Експерти, яких опитало Trading Economics, очікували зниження показника на 0,5%.
Курс долара в парі з єною піднявся до 142,19 єни порівняно з 141,73 єни на закриття попередніх торгів.
Фунт торгується на рівні $1,2742 проти $1,2749 напередодні.
Курс долара щодо юаня збільшився під час сесії до 7,1896 юаня порівняно з 7,1708 юаня на закриття ринку в п'ятницю.
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