Долар США впевнено зміцнюється до євро та єни, стабільний до фунта

Долар США впевнено зміцнюється до євро та єни на торгах у понеділок, стабільний у парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.

Опубліковані минулої п'ятниці статдані показали, що охолодження американського ринку праці триває на тлі посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС). Кількість робочих місць у Штатах у липні збільшилася на 187 тис. за очікуваного експертами зростання на 200 тис.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ринок упевнений, що ФРС залишить її незмінною на вересневому засіданні, зазначає Trading Economics. Імовірність підвищення ставки Федрезервом на 25 базисних пунктів у листопаді оцінюють трейдери у 28%.

Цього тижня увага ринку спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США за липень, які будуть оприлюднені міністерством праці в четвер.

Курс євро до долара за даними на 15:00 EET становить $1,0986 порівняно з $1,1012 на закриття попередньої сесії. Ослабленню євро сприяють побоювання інвесторів, що ослаблення найбільших економік єврозони обмежить можливості Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо подальшого посилення монетарної політики.

Обсяг промислового виробництва в Німеччині в червні скоротився на 1,5% порівняно з попереднім місяцем, повідомило в понеділок Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Експерти, яких опитало Trading Economics, очікували зниження показника на 0,5%.

Курс долара в парі з єною піднявся до 142,19 єни порівняно з 141,73 єни на закриття попередніх торгів.

Фунт торгується на рівні $1,2742 проти $1,2749 напередодні.

Курс долара щодо юаня збільшився під час сесії до 7,1896 юаня порівняно з 7,1708 юаня на закриття ринку в п'ятницю.