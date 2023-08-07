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Більшість членів Комітету Нацбанку спрогнозували зниження облікової ставки до 18% до кінця року
Сім членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують зниження облікової ставки до 18-19% наприкінці 2023 року.
Про це йдеться у Підсумкамх дискусії членів Комітету, яка відбулася 26 липня, повідомляє пресслужба регулятора.
На їхню думку, ураховуючи очікуване зниження інфляції, такий рівень облікової ставки дасть змогу забезпечувати достатній захист гривневих заощаджень.
"Це зі свого боку й надалі залишатиметься важливою передумовою стійкості валютного ринку та реалізації затвердженої Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - йдеться у повідомленні.
Водночас два члени Комітету бачать передумови для стрімкішого зниження облікової ставки. На їхню думку, дезінфляційний тренд є сталим, а спроможність Нацбанку забезпечувати курсову стійкість - високою, особливо враховуючи очікувані обсяги міжнародної допомоги в наступні роки.
Вони також впевнені, що з огляду на адаптацію економічних агентів до війни нові виклики вже не створюватимуть такого тиску на очікування, як на початку масштабного вторгнення.
Утім, інші два члени Комітету очікують повільнішого пом'якшення процентної політики - до 20% на кінець цього року.
"Вони вважають, що збереження достатньої привабливості гривневих активів вимагає обережнішого підходу, тим більше з огляду на значну кількість ризиків, пов'язаних передусім із перебігом війни.
Реалізація цих ризиків здатна похитнути очікування, а отже й макрофінансову стабільність загалом. На їхню думку, НБУ варто й надалі дотримуватися виважених припущень, уникати ризикованих сценаріїв та розвороту політики", - наголосили в Нацбанку.
Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення з 28 липня знизити облікову ставку з 25% до 22%. Цьому сприяло стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку.
Нагадаємо, на одному рівні облікова ставка зберігалася з червня 2022 року, коли НБУ підвищив її одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.
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