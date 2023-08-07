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Нацбанк минулого тижня продав на міжбанку понад 460 мільйонів доларів з резервів
09:02 07.08.2023 |
За тиждень з 31 липня по 4 серпня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 460,31 млн доларів і купив 2,03 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 460,31 млн доларів. При цьому регулятор купив тільки 2,03 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 350,47 млн доларів, а тижнем раніше 594,66 млн доларів.
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.
Водночас від початку 2023 року Нацбанк 192,37 млн купив доларів та продав 14,741 млрд доларів.
НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.
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