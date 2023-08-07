Долар вагається на тлі виходу даних щодо інфляції в США

Долар впав у понеділок після того, як змішаний звіт про зайнятість у США не дав достатньо переконливих вказівок, а увага ринку переключилася на дані щодо інфляції двох найбільших економік світу, які мають бути опубліковані цього тижня.

Дані, опубліковані у п'ятницю, показали, що у липні економіка США додала менше робочих місць, ніж очікувалося, але вона зафіксувала значне зростання заробітної плати та зниження рівня безробіття.

У той час як долар впав до тижневого мінімуму по відношенню до кошика валют після виходу даних, його втрати були обмежені, оскільки у звіті вказувалося на все ще напружений ринок праці, припускаючи, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться тримати ставки на вищому рівні протягом тривалого часу.

Індекс долара США востаннє становив 101,98, послабшавши майже до п'ятничного мінімуму 101,73.

Фунт стерлінгів зріс на 0,04% до 1,2756 доларів, а євро впав на 0,01% до 1,1010 доларів.

«Там була розповідь для кожного, залежно від ваших упереджень», - сказав голова відділу досліджень Pepperstone Кріс Вестон у звіті про вакансії.

«Ми спостерігаємо охолодження ринку праці, але він не руйнується. Він робить те, чого ми сподівалися».

Дані щодо інфляції у США мають бути опубліковані у четвер, коли очікується, що базова інфляція у липні зросте на 4,7% у річному обчисленні.

«Важко уявити, що відкат буде більшим за доларовими парами, тому що в основному США, як і раніше, мають найкраще зростання, у вас є центральний банк, який все ще дуже залежить від даних, і я думаю, що на цьому тижні є ризики, що ІСЦ буде вище за очікування», - сказав Вестон.

Також цього тижня очікується публікація даних щодо інфляції в Китаї за липень, які вийдуть у середу, і трейдери очікують на подальші ознаки дефляції у другій за величиною економіці світу.

"(Ми) бачимо, що основний індекс споживчих цін країни зареєструє дефляцію в липні після того, як зростання споживчих цін зупинилося в червні", - йдеться у замітці аналітиків MUFG.

"Хоча розповідь про м'яке відновлення Китаю, ймовірно, залишиться в силі в короткостроковій перспективі, постійна підтримка з боку китайського уряду має сприяти зміцненню юаня".

Офшорний юань востаннє був трохи нижчим на рівні 7,1901 за долар.

У п'ятницю китайський чиновник заявив під час прес-конференції державного планового органу, що ліквідність у банківській системі країни підтримуватиметься на досить високому рівні, хоча інвестори хочуть більшого на тлі повільного припинення підтримки Пекіном своєї економіки.

Австралійський долар зріс на 0,1% до 0,6577 долара, а новозеландський долар додав 0,18% до 0,6109 долара.

Єна досягла тижневого максимуму в 141,52 за долар на початку торгів в Азії.

Згідно з думкою, опублікованою в понеділок, Банк Японії обговорив зростаючі перспективи сталої інфляції на своєму липневому засіданні, при цьому один із членів правління заявив, що заробітна плата і ціни можуть продовжувати зростати темпами, «небаченими в минулому».