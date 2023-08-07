Волл-стріт закрилася в мінусі після звіту про зайнятість у США

Волл-стріт закрилася в п'ятницю зниженням після повідомлення про уповільнення зростання ринку праці в США, і всі три основні індекси показали тижневі втрати, оскільки інвестори готувалися до нових можливих сюрпризів наступного дня після невтішних доходів від Apple.

Акції Apple впали на 4,8%, що стало найбільшим щоденним відсотковим падінням з 29 вересня 2022 року, коли S&P 500 упав приблизно на 16 пунктів, наступного дня після того, як виробник iPhone прогнозував подальше падіння продажів.

Частковою противагою Apple для S&P 500 та Nasdaq був Amazon.com. Його акції зросли на 8,3% після того, як онлайн-рітейлер опублікував оптимістичний прогноз на третій квартал. Зростання Amazon було позитивним на 11 пунктів для S&P 500.

«Ці великі компанії-лідери справді можуть викликати занепокоєння в інвесторів, хоча загалом траєкторія та напрямок як економіки, так і корпоративних доходів у серпні здаються позитивними». Про це заявив Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments у Нью-Йорку.

Торгова сесія була нестабільною: вранці індекси зростали, потім вагалися, перш ніж стали негативними.

На ринку облігацій прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася у другій половині дня.

"Як і раніше багато невизначеності щодо геополітичних проблем, війни в Україні та питаня Китаю", - сказав Бассюк. Він зауважив, що зниження у п'ятницю було «більше пов'язане з перезавантаженням інвесторів та позиціонуванням на випадок можливих несподіванок зниження».

Міністерство праці повідомило, що у липні роботодавці США додали 187 000 робочих місць. Дані за червень були переглянуті у бік зниження до 185 000 робочих місць із 209 000, про які повідомлялося раніше.

Середня погодинна заробітна плата зросла на 0,4% у липні, не змінившись порівняно з попереднім місяцем, перевищивши очікування, внаслідок чого зростання заробітної плати у річному обчисленні становило 4,4%.

Прибутковість 10-річних еталонних казначейських облігацій знизилася після виходу даних про зайнятість, що частково спонукало зростання акції деяких мегакапіталізованих компаній.

Акції інших великих технологічних компаній, Microsoft та Snowflake, зросли на 0,3% та 3,5% відповідно після того, як сегмент хмарного бізнесу Amazon перевершив оцінки продажів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 150,27 пунктів, або 0,43%, до 35 065,62 пунктів, S&P 500 - на 23,86 пунктів, або 0,53%, до 4 478,03 пунктів, а Nasdaq Composite - на 45,18 пунктів, або 0,32%, до 13 914,54 пунктів.

Тижневе відсоткове зниження S&P та Nasdaq було найбільшим з березня, при цьому деякі інвестори зафіксували прибуток після п'яти місяців зростання завдяки економічним даним, розчаровуючим доходам та зростанню прибутковості казначейських облігацій.

За даними Refinitiv, із 422 компаній у S&P 500, які повідомили про квартальний прибуток станом на п'ятницю, 79,1% перевершили автономні очікування.

Інвестиційна компанія Icahn Enterprises, що належить Карлу Айкану, втратила 23,3%. Компанія вдвічі скоротила свої квартальні виплати через кілька місяців після того, як компанія Hindenburg Research, що займається коротким продажем, звинуватила її у використанні структури, схожої на Понці, для виплати дивідендів.

Акції Fortinet впали на 25,1% після того, як фірма, що займається кібербезпекою, знизила прогноз річного виторгу, оскільки витрати корпоративних клієнтів залишалися низькими в умовах нестабільної економіки.

Акції Tupperware, відомої своїми пластиковими герметичними контейнерами та мисками для зберігання, зросли на 35,5% після того, як компанія уклала угоду зі своїми кредиторами про реструктуризацію своїх боргових зобов'язань у спробі змінити бізнес.

Акції Amgen додали в ціні 5,5% після того, як компанія повідомила про більш високий квартальний прибуток завдяки високим продажам препаратів для лікування холестерину, остеопорозу та інших препаратів.

Акції DraftKings зросли на 5,8% після того, як букмекерська контора підвищила прогноз доходів на 2023 рік фінансовий рік.

Обсяг на біржах США становив 11,39 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,87 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,22 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,14 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів та 11 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 54 нових максимуми та 91 новий мінімум.