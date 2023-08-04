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АНАЛІТИКА

Долар стабільний напередодні статданих щодо ринку праці США

15:55 04.08.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют удень у п'ятницю, інвестори очікують звіту про стан американського ринку праці в липні.

Дані про безробіття і зростання зайнятості в США будуть оприлюднені о 15:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що кількість робочих місць (без урахування сільськогосподарського сектору) у Штатах зросла на 200 тис. у липні, мінімальними темпами з грудня 2020 року. У червні показник піднявся на 209 тис.

Безробіття, як очікується, залишиться на рівні 3,6%, близькому до мінімального за пів століття.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає під час торгів на 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,14%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0942 порівняно з $1,0950 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2698 проти $1,2708 у четвер.

Курс долара в парі з єною перебуває на позначці 142,71 єни проти 142,54 єни за підсумками минулої сесії.

Тим часом індійська рупія в парі з доларом торгується близько позначки 82,8/$1, наближаючись до історичного мінімуму в 83/$1 на тлі відтоку капіталу з індійської економіки, пише Trading Economics.

Додатковий тиск на рупію чинить зростння ціни на нафту, оскільки Індія є великим імпортером палива.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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