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Світові центробанки в червні повернулися до закупівель золота, збільшили запаси на 55 т - WGC

14:05 04.08.2023 |

Фінанси

 

Світові центробанки в червні повернулися до закупівель золота і, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютні резерви 55,4 тонни золота. Для порівняння: у травні, за уточненими даними, спостерігався відплив 26,6 тонни.

У червні до закупівель повернулася Туреччина (збільшила запаси на 11,4 тонни), що підтримало загальний тренд. Найбільшим покупцем виявився Китай (21,2 тонни), також закуповували золото в резерви Польща (13,7 тонни), Узбекистан (8,4 тонни), Чехія (2,5 тонни), Катар (1,6 тонни) та ін.

Великими нетто-продавцями виявилися лише Казахстан (3,2 тонни) і Сінгапур (1 тонна).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

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