Азіатські фондові індекси не змінилися перед даними із заробітної плати в США, Китай виріс на обіцянках стимулювання

Більшість азіатських акцій коливалися у вузькому діапазоні в п'ятницю, оскільки трейдери причаїлися перед виходом ключових даних щодо ринку прац СШАі наприкінці дня, тоді як китайські акції виросли на нових обіцянках стимулювання з боку уряду.

Ставлення до ризику збереглося після того, як на початку цього тижня агентство Fitch несподівано знизило суверенний рейтинг США, що також призвело до того, що інвестори зафіксували прибуток на ринках, які значно перевершили результати на початку цього року. Зокрема, в Індії та Японії цього тижня спостерігалася велика кількість продажів.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3% у п'ятницю і мав втратити більше 2% цього тижня, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на помірно позитивне відкриття. Але Nifty також знизився на 1,4% за тиждень.

Китайські акції зросли в п'ятницю, випередивши більшість своїх регіональних аналогів: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,4% та 0,3% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,9% на тлі зростання акцій технологічних компаній.

Вищі економічні комітети Китаю заявили у спільній заяві у п'ятницю, що уряд вживе додаткових заходів для збільшення споживчих витрат та покращення місцевої ліквідності. Але офіційні особи знову не надали жодних подробиць про заплановані стимули, внаслідок яких китайські ринки скоротили більшу частину своїх попередніх успіхів.

У той час, як перспектива додаткових заходів стимулювання дещо підтримала китайські акції на останніх сесіях, відсутність конкретних подробиць від уряду зіпсувала очікування інвесторів.

Дані про ділову активність, опубліковані цього тижня, показали, що економіка Китаю розпочала третій квартал на слабкій ноті, вказуючи на невелике полегшення після суттєвого уповільнення зростання у другому кварталі.

Азіатські ринки загалом відступили у п'ятницю, оскільки інвестори, як і раніше, значною мірою уникають ризику напередодні ключових даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня. Будь-які ознаки стійкості на ринку праці дають ФРС більше можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок, що не обіцяє нічого хорошого азійським ринкам.

Австралійський ASX 200 упав на 0,2%, тоді як південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс залишилися без змін. Дві технологічні біржі сприйняли змішані сигнали від результатів другого кварталу виробника iPhone Apple Inc, хоч акції останньої впали на 1% на вторинному ринку.

Регіональні ринки також сприйняли слабкі сигнали через негативне нічне закриття Волл-стріт, оскільки дохідність казначейських облігацій зросла в очікуванні п'ятничного звіту про зайнятість.