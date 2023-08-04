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Ціни на золото зростають напередодні даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі
08:14 04.08.2023 |
Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю, оскільки трейдери причаїлися перед ключовими даними ринку праці, які, як очікується, вплинуть на грошово-кредитну політику США, тоді як мідь залучила деякіий попит напередодні нових сигналів про заходи стимулювання з боку Китаю. .
Цього тижня жовтий метал упав із ключових рівнів, оскільки побоювання щодо жорсткої політики Федеральної резервної системи зміцнили долар. Ознаки стійкості економіки США підвищили ставки на те, що ФРС матиме достатньо економічного запасу, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки.
Спотове золото до 20:54 за східним часом ( 00:54 за Грінвічем) зросло на 0,1% до 1936,05 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у грудні зросли на 0,1% до 1971,45 долара за унцію. Спотові ціни за тиждень знизилися на 1,2%, а ф'ючерси впали на 2% з ключового рівня 2000 доларів.
Ринки тепер були повністю зосереджені на даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані сьогодні, котрі, як очікується, покажуть, що ринок праці США залишався стабільним протягом липня.
Будь-які ознаки стійкості ринку праці дають ФРС додатковий стимул подальшого підвищення відсоткові ставки, враховуючи, що банк націлений на деяке охолодження умов праці в рамках свого хрестового походу проти інфляції.
Дані про зайнятість у приватному секторі, опубліковані раніше цього тижня, перевершили очікування, посиливши побоювання щодо аналогічного читання офіційних даних.
Незважаючи на те, що цього року інфляція суттєво знизилася, ринок праці залишається відносно гарячим, утримуючи нижню межу під ціновим тиском. Але червневі дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі виявилися значно нижчими за очікування, що посилило надії на те, що ФРС має обмежені можливості для подальшого підвищення ставок.
Аналогічна тенденція в липні може посилити очікування того, що ФРС покінчила з циклом підвищення ставок, що може завдати удару по долару та підвищити прибутковість нерентабельних активів, таких як золото.
Інші дорогоцінні метали також зросли у п'ятницю: платина подорожчала на 0,3%, а срібло додало 0,1%.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли в п'ятницю, компенсувавши велику частину тижневих втрат, оскільки трейдери чекали на нові сигнали від великого імпортера, Китаю.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $3,9072 за фунт і торгувалися зі зниженням на 0,5% за тиждень, значно відновившись після міжтижневих мінімумів.
Очікується, що китайські офіційні особи оголосять про додаткові заходи стимулювання пізніше того ж дня, особливо про заходи, спрямовані на зміцнення внутрішніх витрат, а також ринку нерухомості.
Найбільший у світі імпортер міді щосили намагається підтримати відновлення економіки після COVID цього року після того, як зростання суттєво сповільнилося у другому кварталі. Нещодавні дані також показали, що економіка розпочала третій квартал стримано.
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