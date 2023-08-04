Волл-стріт закрилася майже без змін через зростання прибутковості казначейства

Американські фондові індекси закрилися в четвер з невеликими змінами після нерівномірної торгової сесії, оскільки інвестори зважили на чергове зростання прибутковості казначейських облігацій з урахуванням останніх економічних даних і доходів.

Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США зросла на 4,198% протягом сесії, що є найвищим показником з листопада, продовживши зростання порівняно з днем раніше після зниження агентством Fitch кредитного рейтингу США з найвищого рівня. Наприкінці дня прибутковість 10-річних облігацій впала нижче за 4,194.

"Насправді це ціноутворення пов'язано із прибутковістю облігацій", - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег US Bank Wealth Management в Міннеаполісі. «Висока прибутковість 10-річних казначейських облігацій... кинула виклик привабливості акцій».

Звіт Міністерства праці показав, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, трохи збільшилася минулого тижня, тоді як кількість звільнень у липні скоротилася до 11-місячного мінімуму, оскільки умови на ринку праці залишаються напруженими.

Інвестори чекають на звіт із зайнятості за липень, який має вийти у п'ятницю.

Інший звіт показав, що у липні сектор послуг США сповільнився, але підприємства зіштовхнулися з вищими цінами на ресурси, а попит продовжував утримуватися. Президент Федеральної резервної системи Річмонда Томас Баркін заявив, що інфляція в США залишається надто високою, хоча нещодавні дані вказують на ослаблення цінового тиску.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 66,63 пункту, або 0,19%, до 35 215,89 пунктів, S&P 500 - на 11,5 пунктів, або 0,25%, до 4 501,89 пунктів, а Nasdaq Composite - на 13,73 пунктів, або 0,1%, до 13 959,72 пунктів.

Вісім із одинадцяти основних секторів S&P 500 знизилися, при цьому найбільш чутливі до процентних ставок сектори комунальних послуг та нерухомості знизилися на 2,3% та 1,4% відповідно.

Після закриття ринку акції Amazon.com виросли, коли онлайн-рітейлер спрогнозував виручку в третьому кварталі вище за очікування Волл-стріт, чому сприяв розпродаж Prime Day в липні, який залучив до його платформи споживачів, які дбають про ціну.

Акції Apple впали менш ніж на 1% у розширеній торгівлі після того, як виробник iPhone повідомив квартальні результати, які перевершили прогнози.

За даними Refinitiv, прибуток компаній із S&P 500 у другому кварталі, як очікується, впаде на 5% порівняно з минулим роком.

Акції Qualcomm впали на 8,2% після того, як похмурий прогноз сигналізував про те, що найбільшому виробнику чіпів для смартфонів погрожує спад на ринку побутової електроніки.

Акції PayPal Holdings впали на 12,3%, оскільки інвестори були розчаровані квартальною операційною маржею платіжної компанії, незважаючи на те, що керівники заявили, що очікують на покращення.

Акції туристичних компаній США впали на песимістичних квартальних звітах Spirit Airlines та Expedia, які посилили побоювання, що внутрішній попит може знизитись після сильного відновлення після пандемічного мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 12,08 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,5 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що відхиляються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,84 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,20 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів та 6 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів та 88 нових мінімумів.