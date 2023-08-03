Золото дешевшає на тлі зростання долара на сильних даних із заробітної плати

Ціни на золото знизилися в четвер і зазнали різких втрат за тиждень, оскільки ознаки стійкості економіки США та ринку праці посилили побоювання щодо підвищення процентних ставок.

Жовтий метал подешевшав майже на 30 доларів за останні два дні, при цьому грудневі ф'ючерси відійшли від ключового рівня 2000 доларів за унцію, оскільки дані показали, що кількість робочих місць у приватному секторі зросла значно більше, ніж очікувалося, у липні.

Ці дані підтримали долар і посилили побоювання з приводу сильного ринку праці напередодні офіційних даних зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані у п'ятницю. Сила долара призвела до зниження цін на більшість металів.

Спот-золото о 20:51 за східним часом (00:51 за Грінвічем) залишається на рівні 1935,41 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1970,75 долара за унцію.

Жовтий метал не мав попиту як притулок, навіть незважаючи на те, що зниження суверенного рейтингу США агентством Fitch викликало неприйняття ризику на інших фінансових ринках.

Але аналітики кажуть, що цей крок чинитиме незначний реальний вплив на фінансові ринки і більшою мірою викликаний побоюваннями щодо розтягнутих бюджетних видатків та політичних суперечок щодо політики.

Долар виріс після рішення Fitch, отримавши підтримку від набагато сильніших, ніж очікувалося, даних із заробітної плати, опублікованих ADP. Показання були за даними, опублікованими раніше цього тижня, які показали деякі ознаки відновлення виробництва та будівництва в США.

Дані спонукали ставки на те, що Федеральна резервна система матиме достатньо економічного запасу для подальшого підвищення ставок і збереження їх на колишньому рівні - сценарію, який не обіцяє нічого хорошого для ринків золота і металів.

Зростання відсоткових ставок збільшує альтернативні витрати зберігання злитків, а також призводить до того, що інвестори віддають перевагу долару як безпечному прихістку.

Ринки також очікують підвищення процентної ставки Банком Англії на 25 базисних пунктів пізніше того ж дня.

Серед промислових металів ціни на мідь різко впали цього тижня через поєднання зміцнення долара та послаблення оптимізму щодо додаткових стимулів з боку Китаю.

Ф'ючерси на мідь не змінилися на рівні 3,8468 долара за фунт після падіння на 4% за останні три сесії.

Хоча китайські офіційні особи пообіцяли розширити політичну підтримку економіки, вони надали мізерні подробиці про те, як здійснюватимуться ці заходи. Економічні дані з країни також вказували на зниження ділової активності, що продовжується.