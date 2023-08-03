Волл-стріт закрилася падінням, інвестори відступають після зниження рейтингу США агентством Fitch

Волл-стріт в середу закрилася в мінусі: S&P 500 і Nasdaq Composite знизилися другий день поспіль, оскільки інвестори зафіксували прибуток за п'ять місяців після того, як рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг уряду США.

Fitch знизило рейтинг США до AA+ з AAA пізно увечері у вівторок, пославшись на очікуване погіршення стану бюджету протягом наступних трьох років, а також зростання державного боргу. Fitch стало другим великим агентством, яке понизило рейтинг країни. 2011 року Standard & Poor's також позбавляло країну оцінки «ААА».

Реакція на новини призвела до зниження основних індексів: S&P 500 зафіксував найбільше денне відсоткове падіння з 25 квітня. Це також була перша сесія з 23 травня, коли еталонний показник знизився більш ніж на 1%.

Проте кілька великих брокерських компаній заявили, що зниження рейтингу навряд чи призведе до стійкого гальмування на фінансових ринках США, зазначивши, що економіка зараз сильніша, ніж була, коли S&P знизило свій рейтинг у 2011 році.

Липень став п'ятим поспіль місяцем зростання для S&P 500 та високотехнологічного Nasdaq Composite, чому сприяли вищі, ніж очікувалося, доходи та надії на м'яку посадку економіки США.

Тим не менш, оскільки ринкі в серпні вступають у сезон сезонного спаду, зниження рейтингу Fitch дало можливість інвесторам перевести дух.

"Іноді корисно мати таке перетравлення на ринку, оскільки воно трохи знижує оцінки і дозволяє купувати на зниженні", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

Чутливі до відсоткових ставок акції мегакапіталів, включаючи Tesla, Nvidia, Meta Platforms та Apple, впали, оскільки прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до найвищого рівня майже за дев'ять місяців.

Акції технологічних компаній оцінюються вище, тому що інвестори очікують зростання прибутку, і багато хто побоюється, що високі відсоткові ставки можуть уповільнити економіку та підірвати це зростання. Вищі ставки можуть зробити процентні облігації привабливою альтернативою акціям для деяких не схильних до ризику інвесторів, а прогнозовані грошові потоки компанії коштуватимуть менше в поточних доларах за підвищення процентних ставок.

Технологічний індекс, що впав на 2,6%, також був найгіршим з 11 основних секторів S&P, дев'ять із яких завершили день зниженням.

Прибутковість вище 4% - це «не те, що ринок хоче бачити», за словами Кросбі з LPL, який також передбачив, що інвестори незабаром відвернуть погляди зі зниження рейтингу Fitch і зосередять свою увагу на доходах великих технологічних компаній, які мають бути опубліковані в четрверг після закриття ринку.

"Тепер ринок зосередиться на Amazon.com Inc і Apple завтра вдень, а потім на звіті про заробітну плату в п'ятницю, і ми попрощаємося з Fitch", - сказав Кросбі.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 348,16 пунктів, або 0,98%, до 35 282,52 пунктів, S&P 500 - на 63,34 пунктів, або 1,38%, до 4 513,39 пунктів, а Nasdaq Composite - на 310,47 пунктів, або 2,17%, до 13 973,45 пунктів.

Тим часом звіт ADP National Employment показав, що в липні кількість робочих місць у приватному секторі збільшилася більше, ніж очікувалося, що вказує на стійкість ринку праці, що зберігається, яка може захистити економіку від рецесії.

Незважаючи на побоювання рецесії, що зберігаються, корпоративна Америка продовжує показувати хороші результати. За даними Refinitiv I/B/E/S, близько двох третин учасників S&P 500 вже подали звіти, а 79,9% повідомили про доходи, що перевищують очікування аналітиків.

Таким чином, за даними постачальника даних, цього кварталу очікується найвищий показник прибутку з третього кварталу 2021 року.

Що стосується прибутку, CVS Health Corp додала 3,3% після того, як перевершила прогнози Волл-стріт щодо квартального прибутку, а акції Emerson піднялися на 3,8% після того, як компанія, що займається промисловим програмним забезпеченням, підвищила свій прогноз річного прибутку .

Тим часом акції Advanced Micro Devices впали на 7% через побоювання, що її цілі з нарощування штучного інтелекту можуть бути надто амбітними. Занепокоєння затьмарило розробника чіпів, який передбачив оптимістичне завершення року.

Обсяг на біржах США склав 11,88 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,79 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів та п'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 49 нових максимумів та 111 нових мінімумів.