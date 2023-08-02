Курс російського рубля оновив мінімуми з березня минулого року попри зростання цін на нафту

Курс російського рубля продовжує падати до долара, євро та китайського юаня.

За даними Московської біржі, увечері в середу курс долара США перевищив позначку 94 рубля вперше з 28 березня 2022 року, за день він зріс на 1,7 рубля, пише російський "Коммерсант".

Курс юаня на Московській біржі перевищив позначку 13 рублів вперше з квітня 2022 року.

Курс євро перевищив позначку 102 рублі вперше з 20 липня, за день він зріс на 1,5 рубля.

Російські аналітики вказують, що на рубль тисне дисбаланс між попитом на іноземну валюту та її пропозицією, якої не вистачає для забезпечення імпорту на фоні суттєвого відтоку валюти з Росії за кордон. При цьому зростання цін на нафту не може компенсувати вплив інших чинників через зменшення обсягів її експорту.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Курс рубля активно знижується із середини травня. На початку липня курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Дані Мінфіну РФ свідчать, що у червні на тлі падіння курсу рубля суттєво зросли доходи російського бюджету, водночас видатки різко впали. Внаслідок цього федеральний бюджет РФ у січні-червні був виконаний з дефіцитом 2,6 трильйона рублів. У січні-травні російське міністерство оцінювало дефіцит у 3,41 трлн рублів при плані на рік на рівні 2,9 трильйона рублів, отже у червні він зменшився зменшився на 816 млрд рублів.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.