Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 21:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс російського рубля оновив мінімуми з березня минулого року попри зростання цін на нафту
17:57 02.08.2023 |
Курс російського рубля продовжує падати до долара, євро та китайського юаня.
За даними Московської біржі, увечері в середу курс долара США перевищив позначку 94 рубля вперше з 28 березня 2022 року, за день він зріс на 1,7 рубля, пише російський "Коммерсант".
Курс юаня на Московській біржі перевищив позначку 13 рублів вперше з квітня 2022 року.
Курс євро перевищив позначку 102 рублі вперше з 20 липня, за день він зріс на 1,5 рубля.
Російські аналітики вказують, що на рубль тисне дисбаланс між попитом на іноземну валюту та її пропозицією, якої не вистачає для забезпечення імпорту на фоні суттєвого відтоку валюти з Росії за кордон. При цьому зростання цін на нафту не може компенсувати вплив інших чинників через зменшення обсягів її експорту.
Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.
Курс рубля активно знижується із середини травня. На початку липня курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.
Дані Мінфіну РФ свідчать, що у червні на тлі падіння курсу рубля суттєво зросли доходи російського бюджету, водночас видатки різко впали. Внаслідок цього федеральний бюджет РФ у січні-червні був виконаний з дефіцитом 2,6 трильйона рублів. У січні-травні російське міністерство оцінювало дефіцит у 3,41 трлн рублів при плані на рік на рівні 2,9 трильйона рублів, отже у червні він зменшився зменшився на 816 млрд рублів.
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.
Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курс російського рубля оновив мінімуми з березня минулого року попри зростання цін на нафту
|Справа VAB Банку. Бахматюк отримав фінальну підозру, йому загрожує 12 років
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|Надходження від продажу облігацій Мінфіну з початку року перевищили виплати на 94 мільярди, – НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.08.23
|Азіатські акції постраждали від технологічних втрат, оскільки Fitch знизило рейтинг США
Бізнес
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення